Ο Ραζβάν Λουτσέσκου το είπε, το Gazzetta έψαξε και βρήκε αυτό που δείχνουν οι αριθμοί: ο ΠΑΟΚ την τελευταία πενταετία έχει παίζει περισσότερο από όλους, πληρώνει το κόστος, αλλά μένει πάντα μέσα στη μάχη.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου δεν μίλησε τυχαία για «φόβο της ήττας», μετά το τέλος της χθεσινής βραδιάς στην Τούμπα. Δεν ήταν μια ατάκα της στιγμής, αλλά η αποτύπωση μιας κατάστασης που συνοδεύει τον ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια. Μιας πίεσης διαρκούς, που δεν κάνει θόρυβο, αλλά είναι πάντα παρούσα. Βάζοντας… τόνους πίεσης στην ομάδα.

Η νίκη με 3-1 απέναντι στον Ολυμπιακό μοιάζει με «οξυγόνο», αλλά το πραγματικό βάρος της βραδιάς αποτυπώνεται σε όσα ειπώθηκαν μετά. Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν προσπάθησε να ωραιοποιήσει τίποτα. Το έθεσε απλά:

«Στον ΠΑΟΚ υπάρχει αυτή η αφόρητη πίεση να φτάσεις σ’ όλες τις διοργανώσεις όσο πιο μακριά γίνεται». Και αυτό, από μόνο του, εξηγεί πολλά.

Γιατί αυτή η πίεση δεν είναι θεωρητική. Μεταφράζεται σε παιχνίδια. Πολλά παιχνίδια. Περισσότερα από κάθε άλλον. «Κάθε χρονιά έχουμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό αγώνων, ειδικά τα τελευταία πέντε χρόνια θα δείτε ότι έχουμε παίξει πολλά περισσότερα από τις υπόλοιπες ομάδες», είπε ο Ρουμάνος τεχνικός, βάζοντας στο τραπέζι μια πραγματικότητα που δύσκολα αμφισβητείται.

«O ΠΑΟΚ ξέρουμε ότι είναι 100 χρόνια μάχης και καθόλου εύκολων καταστάσεων. Βλέποντας την ιστορία του συλλόγου τα τελευταία 8-9 χρόνια τα τρόπαια που κατακτήσαμε, έχουμε καταφέρει πολλά. Δύο πρωταθλήματα, κύπελλα, το αήττητο, δύο φορές στους 8 του Conference League, που ήταν πιο δυνατό απ’ ότι είναι τώρα και είναι πολύ εύκολο να κάνουμε την σύγκριση των ομάδων που συμμετείχαν στη διοργάνωση».

Όταν, λοιπόν, μπαίνουν πάνω στο τραπέζι οι αριθμοί, η εικόνα γίνεται ακόμη πιο καθαρή.

Αγώνες Big-4 σε όλες τις διοργανώσεις (2021/22 – 2025/26)

ΠΑΟΚ

2021/22: 59 (36 πρωτάθλημα | 7 κύπελλο | 16 Ευρώπη)

2022/23: 45 (36 | 7 | 2)

2023/24: 58 (36 | 6 | 16)

2024/25: 52 (32 | 4 | 16)

2025/26: 55 (32 | 9 | 14)

Σύνολο: 269

Ολυμπιακός

2021/22: 56 (36 | 6 | 14)

2022/23: 54 (36 | 6 | 12)

2023/24: 57 (36 | 2 | 19)

2024/25: 49 (32 | 7 | 10)

2025/26: 48 (32 | 6 | 10)

Σύνολο: 264

ΑΕΚ

2021/22: 42 (36 | 4 | 2)

2022/23: 44 (36 | 8 | 0)

2023/24: 48 (36 | 2 | 10)

2024/25: 42 (32 | 6 | 4)

2025/26: 53 (32 | 5 | 16)

Σύνολο: 229

Παναθηναϊκός

2021/22: 44 (36 | 8 | 0)

2022/23: 42 (36 | 4 | 2)

2023/24: 55 (36 | 7 | 12)

2024/25: 50 (32 | 2 | 16)

2025/26: 57 (32 | 7 | 18)

Σύνολο: 248

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην κορυφή. Σταθερά. Με διαφορά που, στην περίπτωση της ΑΕΚ φτάνει τα 40 επιπλέον παιχνίδια. Δηλαδή μια ολόκληρη σεζόν. Και αυτό δεν είναι απλώς μια λεπτομέρεια. Είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται κάθε συζήτηση για την απόδοση, τη φθορά και τα σκαμπανεβάσματα.

Ο ίδιος ο Λουτσέσκου το έθεσε χωρίς περιστροφές: «Ο Ολυμπιακός είναι πίσω μας κατά πέντε λιγότερα παιχνίδια, ενώ οι άλλες ομάδες έχουν παίξει 40 λιγότερα παιχνίδια. Ξέρετε τι σημαίνει 40 παιχνίδια; Πρακτικά έχουμε παίξει ουσιαστικά μια σεζόν παραπάνω». Δεν είναι υπερβολή. Είναι αποτύπωση.

❤️🖤 Ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης Γερεμέγεφ σε μια.. τρυφερή στιγμή με την οικογένειά του#paokfc pic.twitter.com/xLyhkSzz3O — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 3, 2026

Και μέσα σε όλο αυτό, υπάρχει και η άλλη πλευρά. το προφανές: ο ΠΑΟΚ είναι συνεχώς εκεί. Σε τελικούς, σε ευρωπαϊκές πορείες, στη μάχη του πρωταθλήματος. Γι’ αυτό και η διαχείριση της αποτυχίας «είναι σαν… ατομική βόμβα». Γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει περιθώριο να μείνεις πίσω. Πρέπει να συνεχίσεις. Να ξαναμπείς στο γήπεδο. Να δώσεις την επόμενη απάντηση.

Η νίκη επί του Ολυμπιακού δεν λύνει τα πάντα. Δεν σβήνει τον χαμένο τελικό. Παραμένει η… μουτζούρα. Δεν αλλάζει μονομιάς την εικόνα. Δίνει, όμως, κάτι ουσιαστικό. Μια ισορροπία. Μια επιβεβαίωση ότι αυτή η ομάδα, με τα λάθη και τις αδυναμίες της, δεν βγαίνει εύκολα εκτός τροχιάς.

Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα (41:27- 44:17) από τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου: