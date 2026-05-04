Ολυμπιακός: Τρία γκολ του ΠΑΟΚ και όλα από λάθος της άμυνας
Δεν ήταν εν τέλει μία καλή βραδιά αυτή της Κυριακής για την άμυνα του Ολυμπιακού. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ στο πρώτο του γκολ έκανε την κλασική του κομπίνα με κεφαλιά προς τα πίσω. Σε αυτήν την φάση που φωνάζει δικαιολογημένα - όπως φαίνεται - ο Ολυμπιακός για τέρμα - οφσάιντ ο Ρέτσος σηκώθηκε για κεφαλιά αλλά δεν βρήκε καν την μπάλα και μετά ο Κοστίνια την έδιωξε πάνω σε αντίπαλο για να γίνει το γέμισμα προς την εστία του Τζολάκη.
Πάμε στην φάση του 2ου γκολ του ΠΑΟΚ. Εκεί η μπάλα περνά στην πλευρά του Ζίβκοβιτς που την σπάει στον Γερεμέγεφ και αυτός στον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας που προ 4 παικτών και μόνο με τον Έσε να τον πιέζει πιο έντονα έβγαλε την μπάλα στον Ζίβκοβιτς για το γκολ. Ο Ορτέγα ήταν ο τελευταίος που πήγε να κόψει τον Έλληνα μεσοεπιθετικό αλλά χωρίς αντίκρισμα.
Στο 3-1 έγινε κάτι άλλο. Βγήκε πάσα από την πλευρά του Κοστίνια χωρίς την ανάλογη πιεση πάνω στον αντίπαλο. Στην συνέχεια Ζίβκοβιτς από την πλευρά του Ορτέγα (αριστερά δηλαδή) έβγαλε - και ενώ μόνο ο Τζολάκης πήγε προς τα πάνω του χωρίς να υπάρχει αριστερός μπακ ή άλλος αμυντικός εκεί - προς στον Γερεμέγεφ για το 3-1. Λάθη επί λαθών δηλαδή για να προκύψουν αυτά τα τρία τέρματα του ΠΑΟΚ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.