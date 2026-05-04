Στον Ολυμπιακό φωνάζουν για την φάση του 1-0 από τον ΠΑΟΚ, ωστόσο και στις 3 φάσεις των τερμάτων του αντιπάλου έγιναν λάθη επί λαθών στην άμυνα.

Δεν ήταν εν τέλει μία καλή βραδιά αυτή της Κυριακής για την άμυνα του Ολυμπιακού. Εκεί όπου ο ΠΑΟΚ στο πρώτο του γκολ έκανε την κλασική του κομπίνα με κεφαλιά προς τα πίσω. Σε αυτήν την φάση που φωνάζει δικαιολογημένα - όπως φαίνεται - ο Ολυμπιακός για τέρμα - οφσάιντ ο Ρέτσος σηκώθηκε για κεφαλιά αλλά δεν βρήκε καν την μπάλα και μετά ο Κοστίνια την έδιωξε πάνω σε αντίπαλο για να γίνει το γέμισμα προς την εστία του Τζολάκη.

Πάμε στην φάση του 2ου γκολ του ΠΑΟΚ. Εκεί η μπάλα περνά στην πλευρά του Ζίβκοβιτς που την σπάει στον Γερεμέγεφ και αυτός στον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας που προ 4 παικτών και μόνο με τον Έσε να τον πιέζει πιο έντονα έβγαλε την μπάλα στον Ζίβκοβιτς για το γκολ. Ο Ορτέγα ήταν ο τελευταίος που πήγε να κόψει τον Έλληνα μεσοεπιθετικό αλλά χωρίς αντίκρισμα.

Στο 3-1 έγινε κάτι άλλο. Βγήκε πάσα από την πλευρά του Κοστίνια χωρίς την ανάλογη πιεση πάνω στον αντίπαλο. Στην συνέχεια Ζίβκοβιτς από την πλευρά του Ορτέγα (αριστερά δηλαδή) έβγαλε - και ενώ μόνο ο Τζολάκης πήγε προς τα πάνω του χωρίς να υπάρχει αριστερός μπακ ή άλλος αμυντικός εκεί - προς στον Γερεμέγεφ για το 3-1. Λάθη επί λαθών δηλαδή για να προκύψουν αυτά τα τρία τέρματα του ΠΑΟΚ.