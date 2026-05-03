Το ημίχρονο του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ έχει ολοκληρωθεί με τις δύο ομάδες να έχουν μείνει στο μηδέν και τους «πράσινους» να παίζουν με 10 παίκτες από το 17' λόγω αποβολής με απευθείας κόκκινη του Ερνάντεθ. Με το που ο Μέλερ σφυρίζει την λήξη υπήρξε ένταση ανάμεσα στον Ανδρέα Τεττέη και τον Σταύρο Πήλιο.

Οι δύο παίκτες τα είπαν σε έντονο ύφος, αλλά μετά την άμεση παρέμβαση των συμπαικτών του, η... σπίθα έσβησε πριν καν υπάρξει φωτιά και οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.