Στο 18ο λεπτό του ντέρμπί της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο ο Ζίνι κέρδισε απευθείας κόκκινη κάρτα από τον Ερνάντεθ.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό του ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», καθώς ο Χάβι Ερνάντεθ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Ο Πινέδα έκλεψε την μπάλα από τον Κοντούρη στη μεσαία γραμμή, ο Βάργκα έπαιξε κάθετα, ο Ζίνι έμπαινε μόνος στην περιοχή, όμως ο Ισπανός αμυντικός τον ανέτρεψε ελάχιστα πριν πατήσει περιοχή και βγει τετ α τετ με τον Λαφόν.

Φυσικά λόγω της θέσης του Ανγκολέζου φορ τιμωρήθηκε με απευθείας κόκκινη, όπως είχε γίνει και στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πλζεν.