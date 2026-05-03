Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο Ζίνι κέρδισε την αποβολή του Ερνάντεθ
Ο Παναθηναϊκός έμεινε με 10 παίκτες από το 18ο λεπτό του ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης», καθώς ο Χάβι Ερνάντεθ αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα.
Ο Πινέδα έκλεψε την μπάλα από τον Κοντούρη στη μεσαία γραμμή, ο Βάργκα έπαιξε κάθετα, ο Ζίνι έμπαινε μόνος στην περιοχή, όμως ο Ισπανός αμυντικός τον ανέτρεψε ελάχιστα πριν πατήσει περιοχή και βγει τετ α τετ με τον Λαφόν.
Φυσικά λόγω της θέσης του Ανγκολέζου φορ τιμωρήθηκε με απευθείας κόκκινη, όπως είχε γίνει και στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πλζεν.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.