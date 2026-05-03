Μεντιλίμπαρ: «'Χαρίσαμε' το ματς με την έννοια ότι δεν σκοράραμε και χαρίσαμε τις ευκαιρίες στον αντίπαλο»

Ο Ισπανός τεχνικός των Πειραιωτών διατύπωσε στην συνέντευξη Τύπου τις απόψεις του για το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός, που τελείωσε στο 3-1.

Ο κόουτς Μεντιλίμπαρ είπε - μεταξύ άλλων στην συνέντευξη Τύπου μετά το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (3-1): «Φαινόταν πώς ο Ολυμπιακός θα προηγηθεί. Φαινόταν ότι τα πράγματα θα ήταν στον δικό μας έλεγχο. Ωστόσο το μόνο που καταφέραμε ήταν να ισοφαρίσουμε.

Παρότι φαινόταν ότι και στο 2ο ημίχρονο μπορούσαμε να νικήσουμε χαρίσαμε ευκαιρίες και 2 γκολ στον αντίπαλο. Κάναμε ένα παιχνίδι που ηταν φτιαγμένο για να νικήσουμε. Όταν όμως κάνεις λάθη σε αυτό το επίπεδο τα πληρώνεις.

Θα μιλήσουμε για το σημερινό παιχνίδι (μετά από ερώτηση για την συνέχεια). Παίξαμε για να νικήσουμε. 'Χαρίσαμε' το παιχνίδι με την έννοια ότι δεν σκοράραμε και χαρίσαμε τις ευκαιρίες στον αντίπαλο για να σκοράρει. Είναι προφανές ότι το πάνω χέρι το έχει η ΑΕΚ. Ας περάσει το σημερινό βράδυ και θα δούμε πώς θα πάμε (ως προς την θέση)».