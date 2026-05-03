ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 3-1: Στήριξη από τον κόσμο του Δικεφάλου στο φινάλε
Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ χειροκρότησαν στο φινάλε τους ποδοσφαιριστές για τη νίκη επί του Ολυμπιακού.
Η απογοήτευση του κόσμου του ΠΑΟΚ για την απώλεια του Κυπέλλου και τα πρόσφατα αρνητικά αποτελέσματα ήταν τεράστια. Η νίκη επί του Ολυμπιακού λειτούργησε ως φάρμακο και οι φίλοι του Δικεφάλου στο τέλος εξέφρασαν τη στήριξή τους στην ομάδα.
Το βίντεο του Gazzetta
🦅👏 Το χειροκρότημα των οπαδών του ΠΑΟΚ στους παίκτες των ασπρόμαυρων μετά τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό#paokfc pic.twitter.com/E2G2yxA7YR— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 3, 2026
@Photo credits: eurokinissi
