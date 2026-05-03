Οι σημαίες της Ελλάδας και της Ρουμανίας με Ιβάν Σαββίδη και Ράζβαν Λουτσέσκου από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έστειλαν τα δικά τους μηνύματα στον μεγαλομέτοχο Ιβάν Σαββίδη και τον τεχνικό Ράζβαν Λουτσέσκου.

Στα επίσημα είχαν μία ελληνική σημαία με το πρόσωπο του Σαββίδη και την ατάκα «ευχαριστούμε που έφερες τη χαρά στην Τούμπα».

Είχαν επίσης μία σημαία της Ρουμανίας με τον Λουτσέσκου και ανέφεραν: «Ευχαριστούμε αρχηγέ, για πάντα στις καρδιές μας».

Παρών στη σουίτα της οικογένειας Σαββίδη, παράλληλα, είναι ο γιος του Ιβάν, ο Γιώργος Σαββίδης με την διευθύνουσα σύμβουλο της ΠΑΕ Μαρία Γκοντσαρόβα και τον σύμβουλο του μεγαλομέτοχου σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης Ανδρέα Παπαμιμίκο.

