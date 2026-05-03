Ο Γιάννης Γιαννιώτας ήταν συγκινημένος μετά το γκολ που σημείωσε στην Κρήτη το οποίο αφιέρωσε σε πρόσωπο που έφυγε από τη ζωή.

Λίγες ημέρες (29/4) μετά τα 33α γενέθλιά του, ο Γιάννης Γιαννιώτας πέτυχε το παρθενικό γκολ του στη δεύτερη παρουσία του στον Άρη. Ο έμπειρος επιθετικός σημείωσε ένα υπέροχο τέρμα και μόλις είδε την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα, έπειτα από το δυνατό σουτ εκτός περιοχής, γονάτισε στο χορτάρι κι έδειξε τον ουρανό. Λίγο αργότερα, με δηλώσεις του στην COSMOTE, αναφέρθηκε στην ανυπομονησία του για το πρώτο γκολ του το οποίο μάλιστα αφιέρωσε και σε άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή.

«Περίμενα καιρό αυτό το γκολ και το είχα υποσχεθεί σε κάποιον άνθρωπο που έφυγε από τη ζωή γιατί ήθελα να του το αφιερώσω. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να το κάνω», είπε με δάκρυα στα μάτια. «Ένας σύλλογος όπως ο Άρης πρέπει πάντα να παίζει για τη νίκη ανεξαρτήτως βαθμολογικού κινήτρου. Δεν είναι κίνητρο η 5η θέση αλλά πρέπει να την πάρουμε. Να μας δώσει μια καλή γεύση προς το τέλος της σεζόν», είπε και ρωτήθηκε για τους έντονους πανηγυρισμούς και των συμπαικτών του όταν σκόραρε. «Όσοι με ζουν, ξέρουν, ότι θέλω να κερδίζει η ομάδα και παίζω για την ομάδα. Ήταν ένα γκολ που είχα ανάγκη», απάντησε.