ΟΦΗ – Άρης 0-2: Τα highlights του ματς (vid)
Με τον ΟΦΗ να κατακτά το Κύπελλο και να παίρνει και το καλό εισιτήριο για τα Play Offs του Europa League, τα παιχνίδια για τις θέσεις 5-8 δεν έχουν το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να γίνουν με τον ΟΦΗ να υποδέχεται για την 3η αγωνιστική τον Άρη.
Οι Θεσσαλονικείς με γκολ των Ντουντού και Γιαννιώτα επικράτησαν με 2-0. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα γκολ, αλλά και τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης στο Παγκρήτιο.
