Γρηγορίου: «Ο Άρης πάντα έχει κίνητρο»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου υποστήριξε ότι η απώλεια του ευρωπαϊκού εισιτηρίου δεν πρέπει να αλλοιώσει το κίνητρο των παικτών του Άρη.

Ο Άρης πέρασε από το Ηράκλειο με το 0-2 επί του ΟΦΗ και ο Μιχάλης Γρηγορίου – μιλώντας στα κανάλια COSMOTE – αναφέρθηκε στο κίνητρο των παικτών του. «Θέλαμε να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε τις τελευταίες εβδομάδες. Αυξάνοντας τις ευκαιρίες μας και παίζοντας με πίεση ψηλά. Είναι φανερό ότι αυτή η φιλοσοφία έχει περάσει στην ομάδα, αυτό φάνηκε τουλάχιστον και σήμερα», είπε και ρωτήθηκε για την έλλειψη βαθμολογικού κινήτρου.

«Ο Άρης πάντα θα έχει κίνητρο ακόμη κι αν δεν υπάρχει αυτό της Ευρώπης. Θέλουμε να δείξουμε ότι σε διαφορετική περίπτωση, τα δικαιούμασταν το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αξίζουν συγχαρητήρια στον ΟΦΗ για την κατάκτηση του Κυπέλλου, εμείς θέλουμε όμως την 5η θέση. Είναι στόχος και με ανάλογες εμφανίσεις θα την πάρουμε».