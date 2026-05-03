Ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, βρέθηκε στο Παγκρήτιο Στάδιο, για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Κυπελλούχου ΟΦΗ με τον Άρη.

Περίπου μια εβδομάδα μετά τον θρίαμβο του τελικού του Βόλου ο Κυπελλούχος ΟΦΗ υποδέχτηκε τον Άρη στο Παγκρήτιο Στάδιο για την 3η αγωνιστική των Play Off 5-8 της Stoiximan Super League, τα οποία πλέον δεν έχουν ουσιαστική αξία, καθώς πλέον η 5η θέση δεν οδηγεί στην Ευρώπη.

Αξιοσημείωτο είναι πως στο γήπεδο βρίσκεται ο Στεφάν Λανουά, ο οποίος ταξίδεψε στο Ηράκλειο για να παρακολουθήσει το ματς - γιορτή των Κυπελλούχων.

Θυμίζουμε πως πριν τον τελικό ο Όμιλος είχε βγάλει «αιχμηρή» ανακοίνωση τόσο για την ΚΕΔ, όσο και για την ΕΠΟ με αφορμή την επιλογή να οριστεί Έλληνας VAR (Παπαπέτρου) στο μεγάλο ματς του Πανθεσσαλικού και όχι ξένος, όπως αναμενόταν και είχε γίνει σε άλλα μεγάλα ματς της διοργάνωσης.

Για την ιστορία, στην βαθμολογικά αδιάφορη αναμέτρηση του Παγκρήτιου ορίστηκε διαιτητής ο Τσακαλίδης, με VAR τον Γιουματζίδη.