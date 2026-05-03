Όλα μοιάζουν κομμάτι μυστήρια

Ο Αντώνης Καρπετόπουλος γράφει για τα δυο ντέρμπι των play off που ξαναρχίζουν κι αναρωτιέται αν σήμερα θα μεγαλώσει κι άλλο το αβαντάζ της ΑΕΚ…

Που είχαμε μείνει στα play off; Ένα βήμα νομίζω πριν το απόλυτο ξεκαθάρισμα. Επιστρέφοντας η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό που είναι η μόνη χωρίς κίνητρο ομάδα που παίρνει μέρος στην διαδικασία των play off, αλλά το μεταξύ τους ματς γίνεται στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όπως και να χει έχει πιο εύκολο έργο από τον Ολυμπιακό, που είναι ο μόνος που έχει μείνει να την κυνηγάει αλλά που έχει μια σαφώς πιο δύσκολη αποστολή στην Τούμπα. O ΠΑΟΚ που κουβαλάει τέσσερα ματς χωρίς νίκη στη σειρά, λογικά στην έδρα του θα ψάξει μια αντίδραση και γιατί στην έδρα του είναι αήττητος. Η ερώτηση αυτή τη φορά έχει να κάνει με κάτι απλό: το κίνητρο του ΠΑΟ και του ΠΑΟΚ που μοιάζουν λίγο αδιάφοροι. Δεν πιστεύω πολύ ότι μια δεύτερη θέση πχ είναι κάτι πολύ σοβαρό – το λέω για την περίπτωση του ΠΑΟΚ.

Σαν να παίζουν πρώτη φορά

Τα σημερινά ματς ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός - ΑΕΚ δεν μοιάζουν με αντίστοιχα προηγούμενα ανάλογα που είδαμε στην κανονική περίοδο. Οι συνθήκες σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές που υπήρχαν πριν από τα αντίστοιχα παιχνίδια της κανονικής περιόδου. Το ματς ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός (2-1) έγινε πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα. Και τότε ο ΠΑΟΚ ερχόταν από μετριότατα αποτελέσματα καθώς στο ξεκίνημα της χρονιάς ψαχνόταν. Η εντυπωσιακή του νίκη του κόντρα στην Ριέκα (με 5-0) ήταν η εξαίρεση σε ένα κανόνα μέτριων αποτελεσμάτων μεταξύ των οποίων ξεχώριζαν οι ισοπαλίες με τον Παναιτωλικό (0-0) και τον Αστέρα Τρίπολης (3-3) αλλά και η ήττα από τον Λεβαδειακό στο κύπελλο. Αλλά τότε υπήρχε μπροστά μια ολόκληρη σεζόν και για τις δυο ομάδες: ο ΠΑΟΚ κέρδισε με ανατροπή αλλά και τον Ολυμπιακό δεν είχε φανεί να τον πειράζει τότε η ήττα – το μυαλό ήταν κυρίως στο Τσάμπιονς λιγκ. Σήμερα οι στόχοι είναι άλλοι: ο ΠΑΟΚ έχει στόχο την δεύτερη θέση και ο Ολυμπιακός απλά να παραμείνει ζωντανός στο κυνήγι της Ενωσης.

Καμία απολύτως σχέση

Φυσικά δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στο αποψινό ματς του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ και με το ΠΑΟ- ΑΕΚ (2-3) που είδαμε πριν μήνες. Σε εκείνο το ντέρμπι υπήρχαν εντελώς διαφορετικά δεδομένα. Ο Μπενίτεθ μόλις είχε έρθει και ο Παναθηναϊκός πόνταρε ότι ο ερχομός του θα του αλλάξει πραγματικά τη χρονιά: τώρα όλοι συζητάνε για την διαδοχή του. Τότε λέγεται πως ο Γιοάννης Αλαφούζος που είχε δει το ματς κλονίστηκε για πρώτη φορά για το ορθό της επιλογής του: τώρα συζητάει για τον διάδοχό του με όλους. Φυσικά όλα είναι διαφορετικά στο στρατόπεδο της ΑΕΚ. Τότε η ομάδα του Νίκολιτς ήθελε να κάνει αποτέλεσμα για να σταματήσει το καταστροφικό σερί της στα ντέρμπι: ήταν τότε χωρίς βαθμό στα εννέα τελευταία από αυτά και είχε χάσει τα δυο πρώτα και στην εφετινή σεζόν (από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό). Είχε καταφέρει να κερδίσει και η δύσκολη νίκη της άλλαξε πολλά – ίσως και τα πάντα. Είχε προηγηθεί με 0-2, δέχτηκε από τον Παναθηναϊκό που έπαιζε με παίκτη λιγότερο την ισοφάριση, και κέρδισε το ματς με ένα πέναλτι του Γιόβιτς στις καθυστερήσεις. Αλλά εκείνη ήταν μια ΑΕΚ ανασφαλής ακόμα, ενώ σήμερα θα κατέβει στο γήπεδο μία ομάδα με κίνητρο που θα χρειάζεται μια νίκη για να πλησιάσει ακόμα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Γνωρίζοντας μάλιστα και τι έχει γίνει προηγουμένως στην Τούμπα.

Απλή ερώτηση, δύσκολη απάντηση

Η ερώτηση της αγωνιστικής σε ό,τι έχει να κάνει με τα δυο παιγνίδια είναι απλή. Μπορούν ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ να παίξουν ξαφνικά καλύτερα απ’ ό,τι έχουμε δει στα πρόσφατα παιγνίδια τους - κι αφήνω στην άκρη τα πολλά προηγούμενα. Αγωνιστικά είναι δύσκολο να περιμένεις μια μεταμόρφωση και του ενός και του άλλου. Στην περίπτωση του ΠΑΟ η μόνη περίπτωση αυτό να συμβεί είναι να έχουν καταλάβει οι παίκτες του ότι τα εναπομείναντα παιχνίδια στα play off μπορεί να είναι κριτήριο και για την δική τους παρουσία στην ομάδα. Αν αυτό το έχουν καταλάβει (κι αν υποθέσουμε ότι θέλουν και να μείνουν και του χρόνου στον Παναθηναϊκό…) υπάρχει περίπτωση να δούμε μια αντίδραση. Διαφορετικά η ΑΕΚ, που ξέρει τι θέλει, θα πάρει το ματς εύκολα ή δύσκολα. Στην περίπτωση του ΠΑΟΚ το πράγμα είναι κομμάτι πιο απλό. Εδώ δεν υπάρχουν παίκτες που όπως στον ΠΑΟ έχουν καταλάβει πως είναι υπεράνω κριτικής αφού για όλα φταίει ο προπονητής τους: το θέμα είναι η φόρμα τους και οι δυνατότητές τους. Ο Λουτσέσκου έχει πάλι απουσίες, αν κι ο μόνος βασικός που λείπει είναι ο Γιακουμάκης. Η ήττα από τον ΟΦΗ στον τελικό κυπέλλου δημιούργησε σίγουρα ένα τραύμα, αλλά στον ΠΑΟΚ γνωρίζουν πολύ καλά ότι μια νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό θα τους δώσει τη δυνατότητα να τελειώσουν τη χρονιά χωρίς πολύ μεγάλες γκρίνιες. Πράγμα απαραίτητο για όλους. Ισως και για τον Λουτσέσκου για πρώτη φορά. Ο Ρουμάνος λογικά περιμένει απλά να δει τους Κωνσταντέλια, Τάισον, Ζίφκοβιτς να κάνουν ένα καλό παιχνίδι και οι τρεις ταυτόχρονα μετά από πολύ καιρό. Αν αυτό θα συμβεί θα δει και την ομάδα του να έχει καλή απόδοση. Ενώ στην περίπτωση του ΠΑΟ τίποτα δεν μοιάζει τόσο απλό.

Όλα λίγο πιο απλά

Φυσικά κουβαλάνε και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ τα ερωτηματικά τους. Στην Τούμπα θα δούμε αν η νίκη του πρωταθλητή στη Λεωφόρο ήρθε ως συνέπεια μιας πίστης ότι η ομάδα μπορεί ακόμα να κερδίσει το πρωτάθλημα ή οφειλόταν στην πολύ κακή απόδοση του Παναθηναϊκού, όπως πολλοί εκτιμούν. Αν αποδειχτεί ότι ισχύει το δεύτερο τότε δύσκολα ο Ολυμπιακός θα περάσει από την Τούμπα διότι μοιάζει απίθανο ο ΠΑΟΚ να έχει την απόδοση που είχε ο Παναθηναϊκός πριν μία εβδομάδα στο ντέρμπι με τον αιώνιο αντίπαλο του: ας μην ξεχνάμε ότι ο ΠΑΟΚ φέτος σε τρία ματς με τον Ολυμπιακό δεν έχει χάσει κι όσο κι αν το αποψινό δεν μοιάζει με κανένα από τα προηγούμενα αυτό κάτι λέει. Ο Μεντιλίμπαρ λογικά θα πάει στην Τούμπα με τα δικά του παιδιά, δηλαδή με την ομάδα που κέρδισε τον Παναθηναϊκό και στην οποία δεν υπήρχε στην αρχική εντεκάδα ούτε ένας από τους νεοφερμένους. Ο Νίκολιτς από την μεριά του δεν μπορεί να αφήσει έξω τον Γιόβιτς που έχει πετύχει επτά γκολ στον ΠΑΟ σε δυο ματς, αλλά το θέμα του δεν είναι η επίθεση: είναι να παίξει η ΑΕΚ καλά στην άμυνα πράγμα που δεν είναι και τόσο δεδομένο. Ωστόσο υπάρχει μια σημαντική διαφορά της ΑΕΚ από όλους τους υπόλοιπους: η προετοιμασία της είναι κυρίως ψυχολογική – ο προπονητής της πρέπει απλά να πείσει τους παίκτες του ότι ο τίτλος είναι στο χέρι τους. Οι άλλοι έχουν να απαντήσουν σε περίπλοκα αγωνιστικά ερωτηματικά. Δεν θα πλήξουμε πάντως…