O,τι είπε ο Νίκολιτς: Το πιο δύσκολο ματς!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την αναμέτρηση της ΑΕΚ στην Λεωφόρο, στέκεται στα λόγια του Σέρβου τεχνικού και δεν προσπερνάει το λάθος της διακοπής ελέω Κυπέλλου...

Επιτέλους έχουμε και πάλι πρωτάθλημα το οποίο οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και αναδείξουμε πως σε επίπεδο προγραμματισμού και οργάνωσης, ελέω ΕΠΟ και επιλογής διεξαγωγής του τελικού του Κυπέλλου, έχει λανθασμένα φέρει (κολλητά μετά το Πάσχα και νέα 15νθημερη διακοπή).

Εν μέσω διαδικασίας διεξαγωγής των αγώνων των play offs θα έπρεπε η Superleague και οι ομάδες όλες του συνεταιρισμού να μη το δεχθούν φυσικά μιας και μετέτρεψε σε αδιάφορη τη διαδικασία των θέσεων 5-8 και παράλληλα στη... σφαγή του 1-4 βγάζει από ρυθμό τους τρεις από τους τέσσερις αντιπάλους. Μονάχα ο ΠΑΟΚ δεν έχει πρόβλημα στο κομμάτι αυτό διότι έπαιξε κανονικά παιχνίδι, τον τελικό Κυπέλλου που τον έχασε, κάτι που άσχετα με το τελικό αποτέλεσμα απόψε στην Τούμπα δεν είναι σωστό για τον Ολυμπιακό, ή την οποιαδήποτε ομάδα είχε απέναντι του που θα ήταν σε υποχρεωτική διακοπή. Πραγματικά απόλυτα λανθασμένη (μια ακόμη και έχει χαθεί το μέτρημα) απόφαση της ΕΠΟ...

Προφανώς και για την ΑΕΚ είναι αυταπόδεικτο ότι η διακοπή δεν ήταν υπέρ της και ευτυχώς το αναγνώρισαν όλοι μιας και αυτό πάντα ισχύει σχετικά με τις ομάδες που είναι σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση όπως ισχύει με τους πρωτοπόρους της βαθμολογίας. Μετά το 3-0 επί του ΠΑΟΚ προφανώς και στην Ένωση, αλλά και σε όποια ομάδα και να ήταν στη θέση της, θα επιθυμούσαν να έρθει το επόμενο ματς και μετά 72 ώρες αν ήταν εφικτό με τέτοια εικόνα και ρυθμό (και αποτελέσματα). Ο Δικέφαλος έκανε το δυο στα δυο με Ολυμπιακό εκτός και ΠΑΟΚ εντος, τη στιγμή που στο ενδιάμεσο έριξε και μια τριάρα στην Ράγιο Βαγιεκάνο και είναι λογικό να αποτελεί πλέον ερωτηματικό πώς θα εμφανιστεί η ομάδα μετά τη διακοπή. Είναι η μεγαλύτερη απορία και περιμένουμε να απαντηθεί στο χορτάρι τη στιγμή που εννοείται το ίδιο ισχύει για τον Παναθηναϊκό με τη διαφορά ότι δεν προερχόταν από σούπερ αποτελέσματα και αντίστοιχη καλή εικόνα.

Άλλωστε το είπε και ο Μάρκο Νίκολιτς στις δηλώσεις του. «Ήταν μεγάλη διακοπή… Μου αρέσει να παίζουμε πολλά παιχνίδια. Για εμένα, δεν είναι πρόβλημα αυτό, το να παίζουμε πολλά ματς, γιατί οι παίκτες στην εποχή μας είναι προσαρμοσμένοι σε αυτό. Αντίθετα είναι μεγαλύτερο πρόβλημα το να έχουμε αυτές τις παύσεις στη μέση της σεζόν, ή στο τέλος της σεζόν. Πολύ ασυνήθιστο. Ειδικότερα, για εμάς δεν ήρθε σε καλή στιγμή γιατί ήμασταν σε έναν πολύ καλό ρυθμό αγώνων, με πολύ καλές εμφανίσεις και αποτελέσματα», τόνισε χαρακτηριστικά ο Σέρβος τεχνικός του Δικέφαλου και εχει απόλυτο δίκιο. Επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο για την ΑΕΚ αυτό, θα ίσχυε για οποιαδήποτε ομάδα ήταν σε αντίστοιχη φάση αγωνιστική και πνευματική με τους "κιτρινόμαυρους", κάτι που εκτιμώ αντιλαμβάνεται εύκολα και ο πλέον εχθρός της Ένωσης. Ωστόσο χαίρομαι γιατί έπειτα φάνηκε από τα λόγια του Νίκολιτς πως τίποτα δεν αποτελεί δικαιολογία μη ανταπόκρισης!

Αυτό όμως που είπε και είχε ακόμη μεγαλύτερη σημασία ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν αυτό που αφορούσε την ίδια την αποψινή αναμέτρηση. «Αυτό το ματς, σε προσωπικό επίπεδο, το αντιλαμβάνομαι ως το πιο δύσκολο όλων! Για πολλούς λόγους, δεν θέλω να τους αναφέρω όλους γιατί θα μας πάρει αρκετή ώρα, αλλά πιστεύω ότι είναι το πιο δύσκολο από όλα. Φυσικά, το πρώτο είναι πάντα το πιο δύσκολο παιχνίδι, αλλά αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να αγγίξουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας αύριο. Είναι ντέρμπι, μην το ξεχνάτε, δεν μου αρέσει αυτή η ατμόσφαιρα που είναι λίγο… νιώθω ότι είναι λίγο σα να παίζουμε… ούτε να το πω δεν μπορώ. Γιατί ούτε να το ξεστομίσω δεν μπορώ αυτό για τον Παναθηναϊκό, σε σχέση με το πώς νιώθω για όσα λένε κάποιοι. Παίζουμε με έναν μεγάλο, ένα τεράστιο σύλλογο, μπροστά στον κόσμο του, είναι ντέρμπι, είναι δύσκολο έργο. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω σε όλους». Πραγματικά ένα προς ένα τα λόγια του θησαυρός για το πώς προετοιμάζει το γκρουπ του πνευματικά για το αποψινό ιστορικό ντέρμπι της ΑΕΚ στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Αυτή είναι η πραγματικότητα διότι τούτη τη φορά υπάρχει η πίεση της υποχρέωσης της ανταπόκρισης προκειμένου να έρθει ακόμη πιο κοντά στην επίτευξη του στόχου της η ΑΕΚ: στην κατάκτηση του πρωταθλήματος! Διότι εκεί που βρίσκεται τώρα αυτό απαιτείται να κάνει: να πετύχει, να φτάσει ως το τέλος, να δικαιώσει τις προσδοκίες του κόσμου της και να πάρει τον τίτλο... Τα λόγια του Σέρβου τεχνικού αποδίδουν άριστα το σεβασμό που δικαιολογημένα απαιτείται να αποδίδεις στον αντίπαλο, τον Παναθηναϊκό, αλλά πρέπει να αποβάλλουν παράλληλα και την όποια χαλαρότητα μπορεί να είχαν προκαλέσει τα έως τώρα αποτελέσματα των "πράσινων" στο πρωτάθλημα και γενικά στη σεζόν. Αυτό και το επόμενο στην Νέα Φιλαδέλφεια με τον ίδιο αντίπαλο είναι τα πιο δύσκολα ματς, έχουν δεδομένα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας ανταπόκρισης από ότι είχαν τα παιχνίδια με Ολυμπιακό στο Φάληρο και ΠΑΟΚ εντός όπου ήταν παιχνίδια ευκαιρίες για τον Δικέφαλο που τις εκμεταλλεύτηκε για να φτάσει σε ένα ζευγάρι αγώνων τελικούς για την ίδια...

***Πραγματικά απίστευτο να βρεθούν περισσότερο από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ στην προπόνηση για κάνα 20λεπτο... Το μεγαλύτερο "όπλο" στη φαρέτρα της Ένωσης για το πρωτάθλημα φέτος είναι αυτή η συσπείρωση που παρατηρείται και όμοιά της υπήρχε μόνο στη χρονιά του νταμπλ που ήταν και επιστροφής στην Νέα Φιλαδέλφεια (γι' αυτό τώρα έχει και ξεχωριστή σημασία αυτό που συμβαίνει)...