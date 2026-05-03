Τα δύο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό θα είναι καθοριστικά για την ΑΕΚ στην τελική ευθεία για τον τίτλο, με τον Λούκα Γιόβιτς να ψάχνει να επαναλάβει τις τρομερές εμφανίσεις της κανονικής διάρκειας απέναντι στους «πράσινους», είτε ως βασικός, είτε μπαίνοντας αλλαγή.

Ο Μάρκο Νίκολιτς στην τελική ευθεία για την κατάκτηση του τίτλου έχει για τη γραμμή κρούσης της ΑΕΚ έναν ευχάριστο «πονοκέφαλο». Ο Λούκα Γιόβιτς των 20 γκολ της φετινής σεζόν, ο πάντα χρήσιμος για τη δουλειά που κάνει στην κορυφή, αλλά και για την αποτελεσματικότητά του Μπάρναμπας Βάργκα και ο Ζίνι που έχει βρει τη φόρμα του ξανά επιστρέφοντας δυναμικά θα διεκδικούν τις δύο θέσεις.

Η αλήθεια είναι ότι όπως ο Ζίνι επανεμφανίστηκε με ηχηρό τρόπο στα παιχνίδια με τη Ράγιο Βαγεκάνο και τον ΠΑΟΚ, έτσι και ο Γιόβιτς ψάχνει να επανέλθει δυναμικά καθώς τελευταία πριν την απουσία του στα ματς με Ράγιο και ΠΑΟΚ, ο Σέρβος φορ δεν είχε την απόδοση που τον είχαμε συνηθίσει τη φετινή σεζόν.

Ο Γιόβιτς είχε χάσει τη ρεβάνς με τη Ράγιο λόγω καρτών, ενώ στο 3-0 με τον ΠΑΟΚ είχε καθίσει στον πάγκο καθώς είχε αποκομίσει ένα χτύπημα στο γόνατο στην προπόνηση και κρίθηκε σκόπιμο να μην αγωνιστεί. Άλλωστε και η εξέλιξη του ματς ήταν τέτοια που δεν χρειάστηκε να έρθει από τον πάγκο. Δεδομένα ο Γιόβιτς πάντως αποτελεί ό,τι πιο ποιοτικό διαθέτει η ΑΕΚ στο ρόστερ της. Ο 28χρονος Σέρβος επιθετικός αποτελεί τον αρχισκόρερ της ΑΕΚ σε όλες τις διοργανώσεις και αυτό που ψάχνει ο ίδιος είναι να επιστρέψει δυναμικά στο πιο κρίσιμο κομμάτι της σεζόν.

Ο Γιόβιτς τη φετινή σεζόν στην ΑΕΚ μέσα από το Wyscout:

Συμμετοχές: 39

Γκολ: 20

Γκολ ανά ματς: 0,55

xGoals μέσο όρο: 0,7

Τελικές ανά ματς: 2,68

Επιτυχημένες ντρίμπλες: 58,3%

Επαφές στην περιοχή ανά ματς: 3,87

Επιτυχημένες πάσες: 75,9%

Παίκτες όπως ο Γιόβιτς ξέρουν από τέτοιου είδους παιχνίδια, όπως αυτά που απομένουν, ώστε η ΑΕΚ να καταφέρει να στεφθεί πρωταθλήτρια και τα ντέρμπι που έρχονται με τον Παναθηναϊκό, απόψε στη Λεωφόρο και την επόμενη Κυριακή στη Νέα Φιλαδέλφεια μοιάζουν ιδανικά για τον Σέρβο επιθετικό λόγω και του... λογαριασμού που έχει ανοίξει.

Ο Γιόβιτς από την πρώτη του σεζόν στην Ελλάδα με τη φανέλα της ΑΕΚ, έχει σημειώσει επτά γκολ στις δύο νίκες που πέτυχε η Ένωση επί των «πρασίνων» στα ντέρμπι της κανονικής διάρκειας. Με χατ-τρικ στη Λεωφόρο έκρινε το ματς του πρώτου γύρου, ενώ στον δεύτερο στη Νέα Φιλαδέλφεια με εκείνο το εκπληκτικό καρέ υπέγραψε με εμφατικό τρόπο και τη δεύτερη κιτρινόμαυρη επικράτηση στο αθηναϊκό ντέρμπι.

Ο Σέρβος φορ λοιπόν έχει... χτίσει γρήγορα τη δική του παράδοση κόντρα στον Παναθηναϊκό και απόψε στη Λεωφόρο ακόμα και να μην ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα, ακόμα και αν ο Νίκολιτς επιλέξει τον Ζίνι λόγω φόρμας και ρυθμού και ο Γιόβιτς έρθει από τον πάγκο, ο ίδιος θα έχει και προσωπικό κίνητρο να επανέλθει δριμύτερος.

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι ο Παναθηναϊκός είναι ήδη στην πρώτη θέση της λίστας με τις ομάδες στις οποίες ο Γιόβιτς έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ, όντας στην κορυφή μαζί με τη Σάλκε, στην οποία ο Σέρβος φορ έχει σημειώσει επτά γκολ, ενώ ακολουθεί η Φορτούνα Ντίσελντορφ, στην οποία ο Γιόβιτς είχε σκοράρει πέντε τέρματα σε εκείνο το παιχνίδι με τη φανέλα της Αϊντραχτ.