Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας ανακοίνωσε τον τερματισμό της συνεργασίας της με τον Φάμπιο Σελεστίνι που είχε αναλάβει καθήκοντα προπονητή μετά την αποχώρηση του Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Ελβετός τεχνικός, ο οποίος ανέλαβε το τιμόνι της ομάδας διαδεχόμενος τον Μάρκο Νίκολιτς μετά τη μετακίνηση του Σέρβου στην ΑΕΚ τον Ιούλιο του 2025, έλυσε κοινή συναινέσει το συμβόλαιό του με τους Ρώσους.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο ίδιος κατάφερε να κατακτήσει το Super Cup, με την ομάδα να εκδίδει ανακοίνωση για το τέλος της συνεργασίας τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση των Ρώσων

«Ο Φάμπιο Σελεστίνι αποχωρεί από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Ο σύλλογος και ο Ελβετός προπονητής έλυσαν τη σύμβαση κατόπιν κοινής συμφωνίας. Ο Ντμίτρι Ιγκόρεβιτς Ιγκντισάμοφ ορίστηκε αναπληρωτής προπονητής.

Ευχαριστούμε τον Φάμπιο Σελεστίνι για την κατάκτηση του Σούπερ Καπ, το εντυπωσιακό ποδόσφαιρο και τις συγκινήσεις του 2025, καθώς και για την πίστη και την εξέλιξη των νεαρών ποδοσφαιριστών του συλλόγου.

Μαζί με τον Φάμπιο, αποχωρούν από το προπονητικό επιτελείο οι Μανέλ Εσπόσιτο, Χοσέ Μπλέσα, Χαβιέρ Νόγια, Γκαμπριέλε Μπαγκατίνι και Πάολο Φαβαρέτο».