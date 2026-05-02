Το μεγαλύτερο ερωτηματικό που παραμένει στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο είναι το Γιόβιτς ή Ζίνι στην επίθεση της ΑΕΚ.

Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει καταλήξει σε μεγάλο βαθμό στα πλάνα του για το κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Ένα ματς που ο ίδιος το χαρακτήρισε καθοριστικό για τη μάχη του τίτλου, τονίζοντας ότι οι παίκτες του επιβάλλεται να πιάσουν ξανά το μέγιστο των δυνατοτήτων τους καθώς ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ το θεωρεί ως το δυσκολότερο από τα τέσσερα που απομένουν στην τελική ευθεία.

Όπως διαβάσατε, διλήμματα υπήρχαν για τον Νίκολιτς στη διάρκεια της προετοιμασίας για το ματς της Λεωφόρου, με τον Σέρβο κόουτς πιθανότατα να έχει πάρει τις οριστικές αποφάσεις του μετά και τη σημερινή τελευταία προπόνηση, στην οποία οι κιτρινόμαυροι πήραν ξανά ενέργεια από τους 10.000 και πλέον οπαδούς τους στις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας.

🦅 Οι φίλοι της Ένωσης αποθέωσαν τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, με τους ίδιους να ανταποδίδουν για την ΤΡΟΜΕΡΗ στήριξη!



🙌 «Να τοι, Να τοι οι πρωταθλητές» τραγουδούσαν οι 10.000 Ενωσίτες



📹 Δημήτρης Βέργος#aekfc pic.twitter.com/IzbbKGTZKg — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 2, 2026

Το μεγαλύτερο όλων στο οποίο ο Νίκολιτς θα απαντήσει με την ανακοίνωση της ενδεκάδας μια ώρα πριν τη σέντρα του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό είναι αυτό που έχει να κάνει με την κορυφή της επίθεσης και τον παρτενέρ του Βάργκα. Λούκα Γιόβιτς ή Ζίνι λοιπόν;

Ο Γιόβιτς και στην απογευματινή τελευταία προπόνηση του Σαββάτου στην Allwyn Arena συμμετείχε κανονικά. Είχε ένα δέσιμο στο αριστερό του γόνατο λόγω του χτυπήματος που είχε αποκομίσει από μια προπόνηση πριν τον ΠΑΟΚ, αλλά πάταγε το πόδι του χωρίς πρόβλημα, έτρεχε χωρίς να φαίνεται ότι νιώθει κάποια ενόχληση και έπαιρνε μέρος στις ασκήσεις.

Ο 28χρονος Σέρβος φορ όταν είναι 100% έτοιμος πάντα ξεκινάει στην ενδεκάδα. Η ποιότητα και η κλάση του μπορούν να κάνουν τη διαφορά απέναντι σε κλειστές άμυνες. Άλλωστε... σβηστά έχει φτάσει τα 20 γκολ φέτος σε όλες τις διοργανώσεις αποτελώντας τον πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε άλλωστε ότι είναι και ο παίκτης που έχει καθαρίσει μόνος του τα δύο φετινά ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό σκοράροντας και τα επτά τέρματα απέναντι στους «πράσινους». Χατ-τρικ στη Λεωφόρο και καρέ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

🦅🙌 Κιτρινόμαυρη «κόλαση» στην Νέα Φιλαδέλφεια με πάνω από 10.000 Ενωσίτες να έχουν δημιουργήσει εκρηκτική ατμόσφαιρα στην προπόνηση της ΑΕΚ!



📹 Δημήτρης Βέργος#aekfc pic.twitter.com/p1rpaHV55u — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) May 2, 2026

Από την άλλη ωστόσο υπάρχει και το ζήτημα της έλλειψης αγωνιστικού ρυθμού καθώς τελευταία φορά αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τη Ράγιο Βαγεκάνο στη Μαδρίτη στις 9 Απριλίου. Αντίθετα ο Ζίνι είναι σε φουλ ρυθμό, ενώ διανύει και περίοδο πολύ καλής φόρμας όντας «καυτός» τελευταία. Κάτι που σίγουρα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο, με τον 23χρονο Ανγκολέζο φορ να έχει επιστρέψει δριμύτερος.

Ο Ζίνι σκόραρε δύο γκολ στη ρεβάνς με τη Ράγιο, ενώ στο ματς με τον ΠΑΟΚ ταλαιπώρησε τους αντιπάλους με την ταχύτητα και την εκρηκτικότητά του. Και αυτή η φρεσκάδα που βγάζει αυτήν την περίοδο σε συνδυασμό με το ότι έχει παιχνίδια στα πόδια του, του έδιναν στο διάστημα της προετοιμασίας για την αναμέτρηση της Λεωφόρου ένα ελαφρύ προβάδισμα για να ξεκινήσει.

Ανεξάρτητα από το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα της επιλογής το βράδυ της Κυριακής, η τελική απόφαση που θα πάρει ο Νίκολιτς, όποια και αν είναι αυτή, έχει λογική, ενώ στο πίσω μέρος του μυαλού μας θα πρέπει να έχουμε και το εξής: Ότι μπορεί και αυτός που θα έρθει από τον πάγκο, είτε ονομάζεται Γιόβιτς, είτε Ζίνι, να παίξει τον ρόλο του game changer.