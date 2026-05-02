Το σχέδιο και τα διλήμματα του Νίκολιτς για Λεωφόρο...

Δεν αλλάζει τακτική ο Σέρβος τεχνικός, η αριστερή πλευρά και οι πρωταγωνιστές, ο Γιόβιτς και ο Ζίνι για τη θέση δίπλα στον Βάργκα...

Σήμερα ολοκληρώνεται η αγωνιστική προετοιμασία της ΑΕΚ για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό και προφανώς ο Μάρκο Νίκολιτς δεν περιμένει τη τελευταία προπόνηση για να καταλήξει στα πρόσωπα και τη τακτική που θα επιλέξει για να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Άλλωστε πάντα ο Σέρβος τεχνικός στην προπόνηση παραμονής τσεκάρει πιο συγκεκριμένα πράγματα, όπως οι στατικές φάσεις, δηλαδή συνήθως έχει ολοκληρώσει τη σκέψη του για το αγωνιστικό σχέδιο 11αδας έως την Παρασκευή αν το ματς είναι Κυριακή όπως ισχύει τώρα με τους "πράσινους"! Το μόνο ζήτημα ουσιαστικά για την ΑΕΚ να απαντηθεί είναι σε τι κατάσταση θα είναι οι "κιτρινόμαυροι" ελέω διακοπής και απουσίας ρυθμού μιας και η Ένωση ήταν στο καλύτερο δυνατό momentum από όλο τον ανταγωνισμό και τίθεται ένα θέμα πόσο και αν θα επηρεάσει την ομάδα.

Προφανώς το σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό δεν περιλαμβάνει τρέλες, αλλαγές σε τακτική, ή εκπλήξεις και απίθανες αλλαγές, το 4-4-2 είναι δεδομένο με τα γνωστά διλήμματα ελέω διακοπής, έλλειψης ρυθμού για κάποιους και χαμένες προπονήσεις, αλλά και αντιπάλου μιας και δεν είναι όλοι οι ίδιοι απέναντί σου. Ο Σέρβος τεχνικός έχει δουλέψει πάνω στις αδυναμίες των "πράσινων" και έχει εστιάσει αρκετά στο σχέδιο που θα φέρει στην ΑΕΚ το διπλό και φαίνεται να υπάρχουν πλέον ένα με δύο ερωτηματικά για την ενδεκάδα. Γενικότερα πλέον όλες οι ομάδες είναι πάνω κάτω γνωστές και οι επιλογές των προπονητών τους είναι συγκεκριμένες και βαριά αλλάζουν ένα με δυο παίκτες ανάλογα τον αντίπαλο. Ισχύει για την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ...

Πάμε να ...δούμε τη σκέψη του Νίκολιτς για την ενδεκάδα ενόψει Λεωφόρου Αλεξάνδρας όπου τα διλήμματα αφορούν κυρίως το αριστερό άκρο της άμυνας και τον παρτενέρ του Βάργκα στην κιτρινόμαυρη γραμμή κρούσης. Ο Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια, στα άκρα της άμυνας οι Ρότα δεξιά, Πήλιος, ή Πένραις αριστερά και δίδυμο στα στόπερ οι Ρέλβας και Μουκουντί. Στα χαφ ζευγάρι οι Πινέδα και Μαρίν, δεξιά εννοείται ο Κοϊτά και αριστερά προβάδισμα έχει ο Περέιρα ο οποίος μάλιστα και χθες στη τακτική είχε φανελάκι βασικού (δικαιολογημένα μιας και στα δυο πρώτα ματς των play offs ήταν ο πλέον κομβικός και καθοριστικός) με τον Ζίνι και Γιόβιτς να διεκδικούν δίπλα στον Βάργκα. Να σημειώσουμε σε τούτο το σημείο πως ο διεθνής Σέρβος επιθετικός έχει κάνει δυο φουλ προπονήσεις και σήμερα θα είναι η τρίτη στη σειρά αλλά έχει να παίξει από τις 09/04 κοινώς κοντά ένα μήνα από το πρώτο παιχνίδι του Δικέφαλου στην Μαδρίτη με την Ράγιο Βαγιεκάνο κάτι που δεν γίνεται να μη παίζει ρόλο.

Να θυμίσουμε ότι το απόγευμα ολοκληρώνεται η προετοιμασία της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια και μάλιστα μέρος της προπόνησης των κιτρινόμαυρων θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν οι φίλοι της ομάδας. Έτσι έγινε άλλωστε και πριν τα παιχνίδια με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ...