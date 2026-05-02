Η ανακοίνωση των συνδέσμων φίλων ΠΑΟΚ για τη στήριξη των οικογενειών των θυμάτων.

Ο ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια ιστορίας αντί να γιορτάζει βυθίστηκε στο πένθος.

Το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία και η δολοφονία του Κλεομένη σημάδεψαν το οπαδικό κίνημα του Δικεφάλου. Οι σύνδεσμοι ανέλαβαν πρωτοβουλίες για τη στήριξη των οικογενειών των θυμάτων και στην ανακοίνωση που εξέδωσαν αναφέρεται:

«Θα θέλαμε από τα βάθη της καρδιάς μας να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο του Π.Α.Ο.Κ που παρ’ όλες τις οικονομικές δυσκολίες της εποχής συνέδραμε με αφορμή τον τελικό κυπέλλου σε αυτή τη δύσκολη στιγμή για το οπαδικό μας κίνημα απ’ το υστέρημα του.

Θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές πως απ’ το πρώτο μέχρι και το τελευταίο ευρώ όλα τα χρήματα μοιράστηκαν στις οικογένειες των θυμάτων. Σίγουρα όλοι φανταζόμασταν από μικρά παιδιά διαφορετικά τη χρονιά των 100 χρόνων με τίτλους, γιορτές, πανηγύρια και μια πόλη να καίγεται απ’ άκρη σ’ άκρη. Η μοίρα όμως έμελλε να μας παίξει άσχημο παιχνίδι και να μας υπενθυμίσει ότι αυτός ο σύλλογος γεννήθηκε και μεγαλούργησε μέσα απ’ την πίκρα και τον πόνο.

Σκοπός μας είναι μέσω της αμέριστης στήριξης και αλληλεγγύης μας στους οικείους των αδερφών μας να μην ξεχαστούν ποτέ και να είναι πάντα νοερά δίπλα μας σ’ όλα τα πέταλα της γης. Θέλουμε σ’ αυτή την προσπάθεια δίπλα μας όλο τον κόσμο σαν μια γροθιά γιατί αυτό σημαίνει Π.Α.Ο.Κ.

Συνεχίζουμε ενωμένοι και δυνατοί για να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις δυσκολίες στηρίζοντας ο ένας τον άλλον γιατί όπως είπε και ένας Ινδιάνος ΠΑΟΚτσης επιτρέπεται να πέσεις επιβάλλεται να σηκωθείς.

ΥΓ: ΑΔΕΡΦΙΑ ΖΕΙΤΕ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙΤΕ

Υ.Γ2: ΜΙΑ ΖΩΗ ΟΛΟ Π.Α.Ο.Κ

Μετά τιμής,

Σύνδεσμοι φίλων Π.Α.Ο.Κ».

