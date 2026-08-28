Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, με τον 20χρονο Σέρβο χαφ να περνά από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράφει το πενταετές συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.

Στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ έφτασε ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, προκειμένου να ολοκληρώσει και τυπικά τη μεγάλη μεταγραφή του από την Παρτίζαν στους «ασπρόμαυρους».

Ο 20χρονος Σέρβος χαφ αποχαιρέτησε το βράδυ της Πέμπτης τους μέχρι πρότινος συμπαίκτες του και τον κόσμο της Παρτίζαν στη «Χούμσκα» και την Παρασκευή ταξίδεψε για τη Θεσσαλονίκη, ανοίγοντας πλέον το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.

Ο πρώην αρχηγός της Παρτίζαν θα περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα βρεθεί στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο.

Με την ολοκλήρωση των τυπικών διαδικασιών, ο Δικέφαλος θα προσθέσει στο ρόστερ του ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου, πραγματοποιώντας παράλληλα τη δεύτερη ακριβότερη αγορά στην ιστορία του, πίσω από εκείνη του Χρήστου Ζαφείρη.

🔲 Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς, με τον 20χρονο Σέρβο χαφ να περνά από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράφει το πενταετές συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ.#paokfc pic.twitter.com/EkdjfKrxo2 — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 28, 2026

Ο Ούγκρεσιτς έφτασε στη Θεσσαλονίκη έχοντας ήδη 63 συμμετοχές και 13 γκολ με την Παρτίζαν, παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 20 ετών, ενώ πρόλαβε να φορέσει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού της ομάδας του Βελιγραδίου.

Η μεταγραφή του μάλιστα έφτασε μέχρι την τελευταία στιγμή να έχει και… σκωτσέζικο παρασκήνιο. Η Σέλτικ επιχείρησε να μπει «σφήνα» στη συμφωνία, προσφέροντας στην Παρτίζαν 500.000 ευρώ περισσότερα, όμως οι Σέρβοι τήρησαν τη συμφωνία και τον λόγο που είχαν δώσει στον ΠΑΟΚ.

Πλέον απομένουν οι εξετάσεις, οι υπογραφές και η επίσημη ανακοίνωση για να ολοκληρωθεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει ο ΠΑΟΚ για ποδοσφαιριστή αυτής της ηλικίας.