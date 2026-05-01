Πλήρης φάκελος στη ΓΓΑ μέχρι τα τέλη Μαΐου και στόχος έναρξης εργασιών μέσα στο 2026 για το νέο αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα βήματα και σαφές χρονοδιάγραμμα για το νέο προπονητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στους Ταγαράδες έδωσε ο αρχιτέκτονας-μηχανικός Νίκος Σιαπκαράς, μιλώντας στην ΕΡΤ3, επιβεβαιώνοντας ότι το έργο μπαίνει σε φάση υλοποίησης.

«Βρισκόμαστε στο στάδιο ολοκλήρωσης των οριστικών μελετών και μέχρι τα τέλη Μαΐου θα καταθέσουμε πλήρη φάκελο στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την έγκριση λειτουργικότητας», ανέφερε αρχικά, προσθέτοντας ότι «μέσα στο καλοκαίρι θα προχωρήσουμε με όλους τους φακέλους για την αδειοδότηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και με την προέγκριση οικοδομικής άδειας».

Σε ό,τι αφορά τα επόμενα βήματα, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι «στις αρχές Σεπτεμβρίου θα γίνει η δημοπράτηση του έργου, ώστε να υπάρξει ανάδοχος μέσα στο 2026 και να ξεκινήσουν οι εργασίες», δίνοντας ένα πιο καθαρό πλαίσιο για την εξέλιξη του project.

Ο Σιαπκαράς στάθηκε και στη συνολική φιλοσοφία του προπονητικού κέντρου, επισημαίνοντας πως «μιλάμε για ένα υπερσύγχρονο αθλητικό κέντρο, που θα εξυπηρετεί όχι μόνο την πρώτη ομάδα, αλλά και όλα τα τμήματα υποδομών». Όπως εξήγησε, «θα υπάρχουν αποδυτήρια για όλες τις ομάδες, ξενώνας φιλοξενίας, γυμναστήρια, χώροι αποκατάστασης και φυσιοθεραπείας, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, γραφεία, αλλά και χώροι για δημοσιογράφους».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα αγωνιστικά κομμάτια των εγκαταστάσεων: «Το προπονητικό θα περιλαμβάνει 11 γήπεδα ποδοσφαίρου, ένα κλειστό τύπου “φούσκα” για δύσκολες καιρικές συνθήκες, ενώ θα υπάρχει και ένα γήπεδο με κερκίδες 1.000 θέσεων, πιστοποιημένο από την UEFA, που θα φιλοξενεί αγώνες του ΠΑΟΚ Β, της Κ19 και των υποδομών».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το έργο σχεδιάζεται «με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας, με εκτεταμένη χρήση πρασίνου και στόχο τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος», σημειώνοντας ότι «στόχος είναι η υγεία και η ευεξία των χρηστών, αλλά και η προσαρμογή στις νέες συνθήκες που φέρνει και η τεχνολογία».

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, το συγκεκριμένο project αποτελεί βασικό άξονα της επόμενης μέρας. Άλλωστε, στην τελευταία συνέντευξη Τύπου, ο Ανδρέας Παπαμιμίκος είχε αναφέρει ξεκάθαρα ότι «ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάει σε ένα επόμενο κεφάλαιο», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις υποδομές.

«Θα στηριχθούμε στις υποδομές, στο γήπεδο και στο προπονητικό, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα», είχε τονίσει, προσθέτοντας ότι η μετάβαση σε ένα πιο σύγχρονο, τεχνοκρατικό μοντέλο λειτουργίας αποτελεί βασική προτεραιότητα.