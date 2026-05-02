Με πέναλτι του Καρέλη το οποίο ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τους «βυσσινί» ο Πανσερραϊκός και η ΑΕΛ Novibet αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1.

Σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι Θεσσαλοί φωνάζουν για την διαιτησία του Φωτιά, βγάζοντας και σκληρή ανακοίνωση, ο Πανσερραϊκός και η ΑΕΛ Novibet αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 με τα... λιοντάρια να κρατάνε την διαφορά ασφαλείας των τριών βαθμών.

Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 1-0 με εξαιρετικό γκολ του Τούπτα και τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν με πέναλτι του Καρέλη στις καθυστερήσεις.