Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: Τα highlights του ματς (vid)
Σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι Θεσσαλοί φωνάζουν για την διαιτησία του Φωτιά, βγάζοντας και σκληρή ανακοίνωση, ο Πανσερραϊκός και η ΑΕΛ Novibet αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 με τα... λιοντάρια να κρατάνε την διαφορά ασφαλείας των τριών βαθμών.
Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τις καλύτερες στιγμές με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 1-0 με εξαιρετικό γκολ του Τούπτα και τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν με πέναλτι του Καρέλη στις καθυστερήσεις.
