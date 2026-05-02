Αναστασίου: «Εμείς φέραμε την ομάδα εδώ, εμείς θα την βγάλουμε»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου μετά την ήττα του Παναιτωλικού από την Κηφισιά στο Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός για τέταρτο διαδοχικό ματς των Play Out δεν κατάφερε να νικήσει, καθώς ηττήθηκε από την Κηφισιά στο Αγρίνιο με 1-0. Η ομάδα του Γιάννη Αναστασίου από εκεί που μετά το «διπλό» στη Λάρισα ήταν στο +9 από την επικίνδυνη ζώνη πλέον η διαφορά είναι στο τρίποντο, με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν.

Ο έμπειρος τεχνικός στις δηλώσεις του μετά το ματς εξέφρασε την απόλυτη πίστη του πως η ομάδα θα ξεφύγει από τη δύσκολη κατάσταση, όπως έχει ξανακάνει.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην Cosmote TV

«Δεν νομίζω ότι κινδυνεύσαμε ιδιαίτερα. Σε αχρείαστη στιγμή δώσαμε ένα πέναλτι -δεν ξέρω αν ήταν θέλω να το δω- και βάλαμε δύσκολα στους εαυτούς μας. Είναι δύσκολη διοργάνωση τα Play Outs. Κάθε παιχνίδι θέλει κίνητρο, πίστη.

Εμείς δείξαμε νωχελικοί. Σταδιακά το ελέγξαμε, όσο πήγαινε το παιχνίδι. Ήταν θέμα στιγμής, αν γίνει λάθος. Έγινε από την μεριά μας, τιμωρήσαμε τους εαυτούς μας».

Για το αν μπορεί η ομάδα να γυρίσει την κατάσταση: «Το έχουμε δείξει και το έχουμε καταφέρει ξανά. Θα πρέπει να δώσουμε το κάτι παραπάνω. Ξεκινά από εμάς τους ίδιους».

Η συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αναστασίου

Για την ήττα και το τι έχει να πει στον κόσμο: «Στον κόσμο έχω να πω ότι εμείς φέραμε την ομάδα εδώ που είναι και εμείς θα την βγάλουμε από αυτή την κατάσταση».

Για το τι είναι αυτό που προβληματίζει περισσότερο τον ίδιον από την εικόνα του Παναιτωλικού στα τελευταία ματς: «Δείχνουμε να πηγαίνουμε δεύτεροι σε κάθε φάση. Από εκεί που ήμασταν μία ομάδα που έπαιζε ποδόσφαιρο πλέον δεν το κάνουμε. Ίδιοι παίκτες είναι. Προβληματίζει, ψάχνουμε να βρούμε τι φταίει. Το θέμα είναι ότι με βάση την εικόνα προσπαθείς να δώσεις σταθερότητα και συνέπεια στο παιχνίδι.

Σίγουρα δεν κινδυνέψαμε ιδιαίτερα, δεν θυμάμαι κάποια μεγάλη φάση της Κηφισιάς. Είναι καθαρά το δημιουργικό μας θέμα. Κομβικοί μας παίκτες δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ενοχλεί, πειράζει, πρέπει να το αλλάξουμε».