Βόλος: Η αποστολή για το ματς με τον Λεβαδειακό
Ο Βόλος ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.
Στην αποστολή δεν βρίσκονται οι Σόρια, Κάργας, Φορτούνα, Τασιούρας, Μακνί.
Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Βόλος:
«Είκοσι ένας ποδοσφαιριστές συμπεριελήφθησαν στην αποστολή του Βόλου για την εκτός αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Stoiximan Super League Λεβαδειακός – Βόλος (Κυριακή 3/5, 17.00, Δημοτικό Λειβαδιάς).
Αυτοί είναι οι εξής: Σιαμπάνης, Μορέιρα, Παπαθανασίου, Μύγας, Αμπάντα, Χέρμανσον, Τριανταφύλλου, Λυκουρίνος, Μαρτίνες, Τσοκάνης, Βαϊνόπουλος, Μπουζούκης, Γρόσδης, Κόμπα, Κύρκος, Τζόκα, Γκονζάλες, Λεγκίσι, Χουάνπι, Λάμπρου, Ουρτάδο».
