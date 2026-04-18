Ανακοίνωση Βόλου: «Το δίπλωμα που κατέχει ο κ. Γρηγορίου το πήρε από Σχολή προπονητών χάντμπολ»

Η ΠΑΕ Βόλος εξέδωσε και ανακοίνωση που αναφέρεται στις τοποθετήσεις του προπονητή του Άρη, Μιχάλη Γρηγορίου.

Η ανακοίνωση - απάντηση του Βόλου στον Γρηγορίου:

Τώρα καταλάβαμε γιατί ήταν τόσο καιρό άνεργος ο Γρηγορίου. Στη ζωή εντέλει τίποτα δεν είναι τυχαίο. Διαβάζοντας τις δηλώσεις του συμπαθέστατου κατά τ' άλλα, Μιχάλη Γρηγορίου, καταλάβαμε γιατί ήταν τόσο καιρό άνεργος.

Προφανώς το δίπλωμα που κατέχει το πήρε από Σχολή προπονητών χάντμπολ, εξ ου και μπερδεύει τα αθλήματα. Καλή συνέχεια κ. Γρηγορίου.