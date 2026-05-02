Δημοσίευμα από το εξωτερικό συνδέει τον Παναθηναϊκό με τον Έλμιν Ράστοντερ που αγωνίζεται στην Τουν.

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν βρίσκεται σε εξέλιξη, με ένα νέο όνομα από την ελβετική αγορά να έρχεται τώρα στο προσκήνιο. Πρόκειται για τον Έλμιν Ράστοντερ, που αγωνίζεται ως σέντερ φορ και σύμφωνα με δημοσίευμα του Transferfeed έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των Πρασίνων.

Ο 24χρονος στράικερ, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία διανύει μια εξαιρετική σεζόν ως πρώτος σκόρερ της Τουν, έχοντας 13 γκολ κι έξι ασίστ σε 34 συμμετοχές στο ελβετικό πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ο Παναθηναϊκός έχει ήδη κάνει μια διερευνητική επαφή με την πρωτοπόρο Ελβετίας για να μάθει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα μπορούσε να υλοποιηθεί η μεταγραφή του παίκτη στο «τριφύλλι».

Ο ίδιος έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τις ακαδημίες της Ζυρίχης, ενώ πέρασε και από την Γκρασχόπερς πριν πάει στην Τουν το καλοκαίρι του 2024 ως ελεύθερος. Αγωνίζεται κυρίως στην κορυφή της επίθεσης, ωστόσο μπορεί να παίξει και ως αριστερό εξτρέμ, αλλά και ως δεκάρι.