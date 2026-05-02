Ο Κ. Νικολακόπουλος προσεγγίζει μέσα από το blog του στο gazzetta το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ.

Είναι το λιγότερο αφελής όποιος θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ και η οικογένεια Σαββίδη έχουν πετάξει λευκή πετσέτα μετά τον χαμένο τελικό Κυπέλλου. Ίσα ίσα αυτό το σοκ στον Βόλο είναι που έχει αφυπνίσει τον οργανισμό ΠΑΟΚ.

Τουλάχιστον έτσι έχουν πιάσει οι δικές μου κεραίες από τη Θεσσαλονίκη. Ότι στον ΠΑΟΚ θα κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να κερδίσουν το αυριανό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό για να ξαναμπούν στη μάχη της διεκδίκησης έστω της δεύτερης θέσης, κοιτάζοντας με την άκρη του ματιού ακόμη και την πρώτη θέση! Θυμηθείτε τα αυτά.

Ο Ολυμπιακός θα έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο στην Τούμπα και θα χρειαστεί να παίξει πολύ καλά για να πάρει αποτέλεσμα. Έτσι το βλέπω εγώ. Όλα τα άλλα που προσπαθούν να περάσουν διάφορα τρολάκια για ευνόητους λόγους είναι παραμύθια της Χαλιμάς. Στον ΠΑΟΚ δεν τα έχουν παρατήσει. Όρκο νίκης έχουν δώσει για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μία μεγάλη μάχη. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πρέπει να βγάλουν τσαγανό κι αποφασιστικότητα, να είναι απολύτως συγκεντρωμένοι και να παίξουν έξυπνα, εάν θέλουν να επιβιώσουν σε μία έδρα από την οποία τη φετινή σεζόν έχει περάσει μόνο η ισχυρή Θέλτα του Βίγκο, με τη νίκη της 2-1. Αυτή είναι η μοναδική ήττα της ομάδας του Λουτσέσκου μέσα στο σπίτι της.

Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα έχει φέτος αρκετές ισοπαλίες σε όλες τις διοργανώσεις (βλέπε 1-1 με Μπραν κι Ατρόμητο και 0-0 με Μακάμπι, Βόλφσμπεργκεν, ΑΕΚ, ΠΑΟ, Παναιτωλικό). Μπορούμε δε να παρατηρήσουμε από τα αποτελέσματα ότι σε αυτά τα εφτά ισόπαλα παιχνίδια του, όπως και στην ήττα 1-2 από τη Θέλτα είχε πολύ μεγάλη δυσκολία στο σκοράρισμα, κάτι που πρέπει να το εκμεταλλευθεί ο Ολυμπιακός.

Από την άλλη, είμαστε υποχρεωμένοι να προσέξουμε και κάτι άλλο: Φέτος μέσα στο σπίτι του είναι καλύτερη αμυντικά παρά ποτέ. Δέχεται γκολ πάρα πολύ σπάνια. Ειδικά δε στο πρωτάθλημα, έχει φάει μόνο τρία και δη όλα σε νίκες του (στο 2-1 επί του Ολυμπιακού, στο 3-1 επί του Άρη και στο 4-1 επί των Σερρών). Καταγράψαμε παραπάνω πέντε παιχνίδια του με λευκές ισοπαλίες, άρα μηδέν παθητικό, ενώ μηδέν παθητικό είχε και με Μπέτις (2-0), ΠΑΟ (2-0 κι 1-0), Γιάνγκ Μπόϊς (4-0), Ριέκα (5-0) και στα περισσότερα άλλα παιχνίδια του για το πρωτάθλημα.

Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ο ΠΑΟΚ από τα έξι τελευταία παιχνίδια του στην Τούμπα, κράτησε το μηδέν στα πέντε. Αυτό σημαίνει ένα πράγμα: ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δουλέψει πολύ επιθετικά, για να σκοράρει και να βοηθηθεί να πάρει το καλύτερο γι΄ αυτόν αποτέλεσμα. Εκτός κι αν το πάει για το 0-0 και ό,τι καλύτερο στη συνέχεια.

Όπως και να έχει, όμως, το σημαντικό είναι ένα: οι παίκτες του Ολυμπιακού πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για ένα παιχνίδι στο οποίο θα πέσουν κορμιά. Μόνο με τέτοια νοοτροπία, ότι πάνε για πόλεμο, μπορεί να διατηρηθούν ζωντανοί στη μάχη της βαθμολογίας των πλέϊ οφ του πρωταθλήματος.

Άσχετο: Από τα οκτώ τελευταία παιχνίδια του ΠΑΟΚ, στα έξι έχει οριστεί ο διαιτητής Βεργέτης!!! Με την Κηφισιά ήταν VAR, με τον Ολυμπιακό ήταν 4ος, με τον Λεβαδειακό ήταν πρώτος διαιτητής, με τον Παναθηναϊκό ήταν 4ος, με τον ΟΦΗ στον τελικό ήταν 4ος και με τον Ολυμπιακό τώρα πάλι 4ος. Γαλλική κωμωδία.

Ο Ολυμπιακός στα μέχρι τώρα ντέρμπι του στο φετινό πρωτάθλημα έχει νίκη (2-0), ισοπαλία (1-1) και ήττα (0-1) με την ΑΕΚ…Νίκη (2-0), ισοπαλία (1-1) και ήττα (0-1) με τον ΠΑΟ…Ισοπαλία (0-0) και ήττα (1-2) με τον ΠΑΟΚ…

Ο ΠΑΟΚ στα μέχρι τώρα ντέρμπι του στο φετινό πρωτάθλημα έχει νίκη (2-0), ισοπαλία (0-0) και ήττα (0-3) με την ΑΕΚ…Νίκη (2-0), ισοπαλία (0-0) και ήττα (1-2) με τον ΠΑΟ…Νίκη (2-1) και ισοπαλία (0-0) με τον Ολυμπιακό…

Αν συνεχιστεί αυτή η αλυσίδα αποτελεσμάτων, θα έχει νίκη του Ολυμπιακού στην Τούμπα!

