ΑΕΛ Novibet: Με Μασόν και Σαγάλ στις Σέρρες
Η ΑΕΛ Novibet ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το κομβικό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό. H ομάδα του Τζανλούκα Φέστα «καίγεται» για τη νίκη, καθώς πλέον είναι ουραγούς με 24 βαθμούς, στο -3 από τη ζώνη παραμονής, στην οποία βρίσκονται οι Σερραίοι.
Όπως αναμενόταν, στην αποστολή των Βυσσινί είναι τόσο ο Ιβάν Μασόν, όσο και ο Άνχελο Σαγάλ. Οι δυο τους ξεπέρασαν τις ενοχλήσεις που τους ταλαιπωρούσαν τις προηγούμενες μέρες και τέθηκαν στη διάθεση του προπονητή τους.
Από την άλλη, εκτός αποστολής έμεινε ο Κακουτά, λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Για το ματς στις Σέρρες δεν υπολογίζονται και οι Μούργος, Κοσονού, Αποστολάκης, Ρόσιτς, Δημηνίκος και Αντράντα.
Δείτε ΕπίσηςSuperleague, η βαθμολογία της 5ης αγωνιστικής: Στο +2 από τη ζώνη ο Πανσερραϊκός, καταστροφικές ήττες για Αστέρα και ΑΕΛ Novibet!
Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet
Aναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μελίσσας, Μασόν, Παπαγεωργίου, Παντελάκης, Γκρόζος,Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Σουρλής, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα,Σαγάλ, Πασάς, Γκαράτε, Σίστο, Ενγκόι
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.