Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet για την εκτός έδρας αναμέτρηση της 6ης αγωνιστικής των Play Out της Stoiximan Super League, κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Η ΑΕΛ Novibet ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για το κομβικό εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό. H ομάδα του Τζανλούκα Φέστα «καίγεται» για τη νίκη, καθώς πλέον είναι ουραγούς με 24 βαθμούς, στο -3 από τη ζώνη παραμονής, στην οποία βρίσκονται οι Σερραίοι.

Όπως αναμενόταν, στην αποστολή των Βυσσινί είναι τόσο ο Ιβάν Μασόν, όσο και ο Άνχελο Σαγάλ. Οι δυο τους ξεπέρασαν τις ενοχλήσεις που τους ταλαιπωρούσαν τις προηγούμενες μέρες και τέθηκαν στη διάθεση του προπονητή τους.

Από την άλλη, εκτός αποστολής έμεινε ο Κακουτά, λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Για το ματς στις Σέρρες δεν υπολογίζονται και οι Μούργος, Κοσονού, Αποστολάκης, Ρόσιτς, Δημηνίκος και Αντράντα.

Η αποστολή της ΑΕΛ Novibet

Aναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Μελίσσας, Μασόν, Παπαγεωργίου, Παντελάκης, Γκρόζος,Μπατουμπινσικά, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Όλαφσον, Σουρλής, Ναόρ, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Στάικος, Χατζηστραβός, Τούπτα,Σαγάλ, Πασάς, Γκαράτε, Σίστο, Ενγκόι