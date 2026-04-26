Ο Πανσερραϊκός ήταν ο μεγάλος κερδισμένος στον «τελικό» της Λάρισας, καθώς με το γκολ του Δοϊρανλή επικράτησε 1-0 της ΑΕΛ Novibet, κάνοντας ουσιαστικό βήμα παραμονής! Ακόμη πιο κοντά στον υποβιβασμό οι «βυσσινί» στην πρεμιέρα του Φέστα. Χοντρές αποδοκιμασίες στο φινάλε.

Τεράστια νίκη για τον Πανσερραϊκό. Τα... λιοντάρια στην μία ευκαιρία που είχαν σκόραραν, επικράτησαν με 1-0 με γκολ του Δοϊρανλή της ΑΕΛ Novibet στην Λάρισα και έφτασαν στους 27 βαθμούς ανεβαίνοντας πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού. Στον αντίποδα οι «βυσσινί» έμειναν στους 24 πέφτοντας στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα.

Πως ξεκίνησαν οι δύο ομάδες

Ο Τζιανλούκα Φέστα κατέβασε τους γηπεδούχους με 4-3-3 και τον Βενετικίδη στην εστία, τους Όλαφσον, Ηλιάδη, Μπατουμπινσικά και Μασόν τετράδα στην άμυνα, τους Ναόρ, Πέρες και Ατανάσοφ στον άξονα της μεσαίας γραμμής, τους Τούπτα και Σαγάλ στα δύο άκρα και τον Πασά στην κορυφή της επίθεσης.

Από την πλευρά του ο Σαραγόσα ξεκίνησε με 3-4-3 και τον Τιναλίνι στο τέρμα, τους Φέλτες, Γκελασβίλι και Κάλινιν τριάδα στην άμυνα, τους Ομεονγκά και Δοϊρανλή στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Τσαούση και Λύρατζη αριστερά και δεξιά αντίστοιχα και επιθετική τριπλέτα τους Ριέρα, Τεϊσέιρα και Ιβάν.

Καλύτερη η ΑΕΛ Novibet χωρίς να σκοράρει

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και το πρώτο ημίχρονο. Ένα ημίχρονο που στο μεγαλύτερο μέρος του οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο. Οι Θεσσαλοί πραγματοποίησαν την καλύτερη εμφάνιση σε πρώτο ημίχρονο σε όλα τα Play Out, καθώς είχαν την μπάλα στην κατοχή τους και προσπαθούσαν να παίξουν ποδόσφαιρο.

Ωστόσο δεν κατάφεραν να σκοράρουν, καθώς στις δύο καλές στιγμές τους, αρχικά ο Πασάς με κεφαλιά έστειλε την μπάλα άουτ στο 24' ενώ στην καλύτερη στιγμή τους ο Φέλτες στο 31' στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Τιναλίνι. Στο διάστημα αυτό τα...λιοντάρια δεν έκαναν απολύτως τίποτα με τον Βενετικίδη να είναι θεατής στο ματς.

Μία φάση έφτανε στα «λιοντάρια» για την τεράστια νίκη

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι μπήκαν ακόμα καλύτερα και μπορεί να μην έκαναν κάποια φάση, αλλά έδειχναν να έχουν απόλυτα τον έλεγχο του ματς. Ωστόσο μία και μόνο φάση έφτανε και περίσσευε για τους Σερραίους. Συγκεκριμένα στο 50' και στην πρώτη τους τελική οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να σκοράρουν. Έφυγαν ωραία στην κόντρα η μπάλα μετά την ασίστ του Ίβαν έφτασε στον Δοϊρανλή που με εξαιρετικό πλασέ σκόραρε για το 0-1.

Ένα προβάδισμα που οι φιλοξενούμενοι κράτησαν με χαρακτηριστική άνεση, χάνοντας μάλιστα μεγάλη ευκαιρία και για το 0-2 όταν ο Μασόν έδιωξε πάνω στην γραμμή με την ομάδα του Σαραγόσα να παίρνει ένα υπερπολύτιμο τρίποντο και να βουλιάζει τους Θεσσαλούς στον πάτο του βαθμολογικού πίνακα.

MVP: Ο Πανσερραϊκός πήρε τεράστια νίκη με τον Δοϊρανλή να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ της συνάντησης. Ε δεν γίνεται να είναι άλλος ο πολυτιμότερος παίκτης.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥΣ: Εδώ θα βάλουμε τον Ίβαν που ήταν μέσα σε ότι καλό έκανε ο Πανσερραϊκός συμβάλλοντας τα μέγιστα στην τεράστια νίκη.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Όλη η ΑΕΛ Novibet. Ήθελε τη νίκη, ήξερε πως ο Αστέρας Τρίπολης είχε χάσει και όχι μόνο δεν την πήρε αλλά έχασε κιόλας...

Η ΓΚΑΦΑ: Έγινε στην μοναδική ευκαιρία του Πανσερραϊκού με τον Δοϊρανλή να φεύγει στην πλάτη της άμυνας.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Δεν υπήρξε η παραμικρή σημαντική φάση που να έκανε λάθος ο Βεργέτης σε ένα εύκολο απόγευμα παρότι ήταν ένας τελικός παραμονής.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Η ΑΕΛ Novibet σε έναν ακόμα τελικό εμφανίστηκε κατώτερη των περιστάσεων παρά το σχετικά καλό της ημίχρονο, ο Πανσερραϊκός στην μοναδική του φάση σκόραρε και κάπως έτσι έγινε το υπερπολύτιμο 0-1 για τους Σερραίους.

Οι ενδεκάδες του αγώνα

ΑΕΛ Novibet (Τζανλούκα Φέστα): Βενετικίδης, Όλαφσον, Ηλιάδης, Μπατουμπινσικά, Μασόν, Ναόρ, Πέρες (59' Σίστο), Ατανάσοφ (78΄ Γκάρατε), Τούπτα (78΄ Σουρλής), Πασάς, Σαγάλ (63΄ Κακουτά).

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τιναλίνι, Φέλτες, Γκελασβίλι, Κάλινιν, Λύρατζης, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (90+2 Ρουμιάντσεφ), Ριέρα (84΄ Μασκανάκης), Τεϊσέιρα (68΄ Μπεν Σαλάμ), Ιβάν (90+2 Καρέλης).