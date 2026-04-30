Το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός διαιτητικά

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός από διαιτητικής πλευράς.

Η αίσθηση μου είναι ότι ο ορισμός της ιταλικής διαιτητικής ομάδας (Σότσα ρέφερι, Παϊρέτο VAR) για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα δεν είναι καλός για τον Ολυμπιακό. Εύχομαι, όμως, να διαψευστώ.

Τι στοιχεία μπορώ να καταγράψω;

Πρώτον, ο Ολυμπιακός με Ιταλούς διαιτητές έχει μόλις δύο νίκες, άλλες τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες σε εφτά αγώνες του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δύο από τις τρεις ισοπαλίες είναι στην Τούμπα (0-0 κι 1-1).

Δεύτερον, ο ΠΑΟΚ με Ιταλούς διαιτητές έχει σε εννιά αγώνες πρωταθλήματος και Κυπέλλου τέσσερις νίκες, τρεις ισοπαλίες και δύο ήττες. Τα λες καλά αποτελέσματα. Και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό, τα τέσσερα από τα παιχνίδια τους με Ιταλούς είναι εκτός έδρας.

Τρίτον, ο Σότσα έχει σφυρίξει μία φορά τον Ολυμπιακό, στη νίκη του 1-0 στη Μάλμε, δίνοντας ένα ξεκάθαρο πέναλτι υπέρ του.

Τέταρτον, ο Σότσα έχει σφυρίξει τρεις φορές τον ΠΑΟΚ. Στις σπουδαίες νίκες του στην Τούμπα 2-0 επί της Μπέτις, δίνοντας υπέρ του πέναλτι, και 2-1 επί της Άϊντραχτ Φρανκφούρτης. Και στην ήττα του 0-1 από την ΑΕΚ εκτός έδρας, δίνοντας εις βάρος του ένα πέναλτι, εξόφθαλμο.

Πέμπτον, ο Παϊρέτο έχει παίξει μία φορά τον Ολυμπιακό, στην ήττα του πέρυσι 1-2 από τον Άρη εκτός έδρας, σφυρίζοντας συνεχώς εις βάρος του. Ήταν VAR στο Ολυμπιακός-Λέβερκουζεν 2-0.

Έκτον, ο Παϊρέτο δεν έχει παίξει ποτέ τον ΠΑΟΚ. Ήταν, όμως, VAR σε δύο παιχνίδια του (ΠΑΟΚ-Σάμροκ 4-0 και ΠΑΟΚ-Κλαμπ Μπριζ 0-2).

Έβδομον, μπορεί κάποιος από τα χάϊλαϊτς του ΠΑΟΚ-Άϊντραχτ να σταθεί στο κομμάτι από το 0.55 έως το 2.22. Κι από τα χάϊλαϊτς του ΠΑΟΚ-Μπέτις στο κομμάτι από το 4.21 έως το 4.51. Όπως επίσης από τα χάϊλαϊτς του ΑΕΚ-ΠΑΟΚ στα κομμάτια από το 0.18 έως το 1.56. Κι από το 4.24 έως το 5.55.

Είναι οι λεγόμενες επίμαχες φάσεις. Ο καθένας μπορεί να σχηματίσει την άποψη του.

Άσχετο: Δεν θα το απέκλεια να έπαιρνε στην αποστολή για τον ΠΑΟΚ τον Μπρούνο ο Μεντιλίμπαρ. Αφήνοντας έξω τον Αντρέ Λουίς. Δεν υποστηρίζω ότι είναι το πιθανότερο. Αλλά δεν θα το απέκλεια κιόλας.

Ο Ολυμπιακός κι ο ΠΑΟΚ υποχώρησαν βαθμολογικά έναντι της ΑΕΚ για έναν πολύ απλό λόγο-δεν σκοράρουν οι βασικοί επιθετικογενείς παίκτες τους.

Στον Ολυμπιακό είναι χωρίς γκολ ο Ταρέμι εννιά αγώνες, ο Τσικίνιο 18 (!) αγώνες, ο Ποντένσε άλλους 18 (!) αγώνες, ενώ ο Ελ Κααμπί έχει σκοράρει μόλις σε δύο από τους 12 τελευταίους αγώνες του.

Στον δε ΠΑΟΚ είναι χωρίς γκολ ο Οζντόεφ σε 17 αγώνες κι ο Μύθου σε εννιά, ενώ έχουν βάλει από μόνο ένα γκολ ο Τάϊσον στους 15 τελευταίους αγώνες του, ο Κωνσταντέλιας στους 12 δικούς του κι ο Ζίφκοβιτς στους 11 δικούς του. Ακόμη κι ο Γιακουμάκης πριν τραυματιστεί ήταν πέντε αγώνες χωρίς γκολ.

Και για το τέλος ένα ιμότζι