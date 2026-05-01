Ο πρόεδρος του εμπορικού συλλόγου του Βόλου Απόστολος Οντόπουλος μίλησε για τα πολλαπλά οφέλη που είχε για την πόλη ο τελικός ΠΑΟΚ - ΟΦΗ.

Ο τελικός του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ ήταν μία ποδοσφαιρική γιορτή. Ο Βόλος έζησε ανεπανάληπτες στιγμές, αφού 22.000 φίλοι και των δύο ομάδων κατέκλυσαν την πρωτεύουσα της Μαγνησίας και τα καταστήματά της, με το τελικό ραντεβού φυσικά στο Πανθεσσαλικό.

Το ματς ήταν συγκλονιστικό κι όπως σε κάθε αγώνα, σε κάθε τελικό υπάρχουν οι χαρούμενοι και οι λυπημένοι. Όσοι δραστηριοποιούνται, ωστόσο, στο εμπορικό κομμάτι του Βόλου, μόνο χαρούμενοι θα μπορούσαν να είναι. Στον Βόλο έχουν βρεθεί χιλιάδες οπαδοί όλων των ομάδων. Στο παρελθόν κατέκλυσαν την πόλη οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Στη συνέχεια του Ολυμπιακού. Ακολούθησαν αυτοί της ΑΕΚ πριν λίγο καιρό.

Ο τελικός του 2017 δεν είχε το ίδιο αποτύπωμα. Έμεινε στην ιστορία για το... φεστιβάλ ξύλου στην πεζογέφυρα, ενώ στην πόλη δεν υπήρξαν συναντήσεις. Ο τελικός του Παναθηναϊκού με τον Άρη ήταν κεκλεισμένων. Αυτός του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ για τους καταστηματάρχες της πόλης θα μείνει στην ιστορία. Ένα τριήμερο Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή, κατά το οποίο οι επιχειρήσεις του δέχθηκαν ρευστό και ήταν ασφαλώς μία τεράστια ανάσα.

Σε συνδυασμό με την παρουσία και πολλών σχολείων, όμως, συν τους εκδρομείς από τις γύρω πόλεις για το σαββατοκύριακο, ειδικά το Σάββατο από το πρωί δεν έβρισκε κάποιος τραπέζι. Είτε σε καφέ είτε σε εστιατόριο. Η αναμονή ήταν τεράστια. Όχι τραπέζι, αλλά σε πολλές περιπτώσεις δεν περίσσευε και καρέκλα... Διανυκτέρευση το Σάββατο, δεν μπόρεσε να βρει ούτε ο ΟΦΗ! Αναχώρησε αμέσως μετά τον τελικό για το Ηράκλειο.

Εκτιμήσεις δεν μπορούν να γίνουν για τον τζίρο των μαγαζιών. Αν υπολογίσουμε 22.000 περίπου οπαδούς και παράγοντες, στελέχη, δημοσιογράφους (διατέθηκαν σχεδόν 21.000 εισιτήρια) με μέσο όρο 40-50 ευρώ να ξόδεψε το άτομο, γίνεται αντιληπτό τι έσοδα μπήκαν στην πόλη. Πολλοί, όμως, ήταν από την Παρασκευή στον Βόλο κι έμειναν και την Κυριακή. Οπότε το κόστος για φαγητό, συν τη διαμονή, τα πρατήρια καυσίμων, μικροπράγματα, ήταν υψηλότερο και ένα μεγάλο κομμάτι των οπαδών. Μπορεί έκαστος να έδωσε και 100-150 ευρώ. Τρομερά έσοδα για την πόλη για ένα διήμερο.

Το Gazzetta επικοινώνησε με τον πρόεδρο του εμπορικού συλλόγου του Βόλου Απόστολο Οντόπουλο. Ο ίδιος δεν δραστηριοποιείται στην εστίαση ή τον τουρισμό, έχει επιχείρηση με καλλυντικά, αν και ουκ ολίγες γυναίκες βρέθηκαν στην πόλη για το ματς, εντούτοις διαπίστωσε ότι ένα απλό παιχνίδι ΠΑΟΚ - ΟΦΗ ήταν αρκετό για να ζήσει πιένες ο Βόλος!

«Δεν είχε προηγούμενο. Δεν θυμάμαι παρόμοια κατάσταση, είναι πρωτοφανές αυτό που έζησε ο Βόλος», είπε αρχικά ο κ. Οντόπουλος και πρόσθεσε: «Το λιανεμπόριο δεν είχε άμεσα οφέλη, αφού προτεραιότητα ενός φιλάθλου είναι η εστίαση και η διαμονή. Αλλά είναι πολλαπλά τα οφέλη για τα τοπικά καταστήματα. Είναι όλο το εμπόδιο μία αλυσίδα. Συνδεδεμένοι όλοι οι κλάδοι μεταξύ τους. Κινήθηκε το χρήμα.

Εμείς συνηθίζουμε να λέμε ότι θέλουμε και τη σκόνη. Δόθηκαν περισσότερα χρήματα στους υπαλλήλους, έγιναν προσλήψεις και δόθηκαν μεροκάματα έστω και 2-3 μέρες, Ενθουσιαστήκαμε και δεν είχαμε και παρατράγουδα. Ο Βόλος είναι πλέον και σχολικός προορισμός. Αυτό το τριήμερο ήταν τρομερό. Η πληρότητα στα δωμάτια ήταν 100%. Βοηθάει σε αυτό και η εξωστρέφεια που δείχνει η δημοτική αρχή, ο Δήμαρχος Αχιλλέας Μπέος».

Για τον τζίρο που μπορεί να έκαναν οι τοπικές επιχειρήσεις, ο Απόστολος Οντόπουλος δεν είχε ξεκάθαρη εικόνα, διότι δεν υπάρχει καταγραφή: «Δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τα έσοδα. Ούτε κατά προσέγγιση. Θα είναι παρακινδυνευμένο. Τώρα που υπάρχει σύνδεση με την ΑΑΔΕ σε σύντομο διάστημα ίσως να μπορεί να γίνει μία καταγραφή και να έχουμε αυτά τα στοιχεία. Το σίγουρο είναι ο τελικός του ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ άφησε τεράστιο οικονομικό αποτύπωμα στην πόλη. Τρομερή οικονομική ένεση και την Κυριακή, αφού πολλοί έμειναν και για την επόμενη μέρα, για φαγητό, καφέ, βόλτα, μία εκδρομή μέχρι το Πήλιο».

Για το αν είναι ανοιχτοί όλοι σε νέες ανάλογες εκδηλώσεις στον Βόλο, η απάντηση έρχεται αβίαστα: «Φυσικά, αυτό που ζήσαμε ήταν απίστευτο. Είναι πρωτοφανές. Και όλα κύλησαν ομαλά. Παλιά υπήρχαν παρατράγουδα. Στην εστίαση επίσης κάποιοι κάθονταν κι έφευγαν χωρίς να πληρώσουν μετά. Τώρα όλα ήταν μία γιορτή. Και η παρουσία της αστυνομίας ήταν διακριτική, γιατί ο αστυνομικός διευθυντής, ο κ. Κουλούρης, γνωρίζει καλά πως πρέπει να δράσει σε τέτοιες περιπτώσεις».