Η αναφορά του Athletic στον Παναθηναϊκό, τον οποίο κατέταξε στους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης που δεν έχουν πάρει Champions League.

Το brand του Παναθηναϊκού είναι ισχυρό στην Ευρώπη κι ας πολλά χρόνια να καταγράψει μία μεγάλη διάκριση στις διοργανώσεις της UEFA.

Ενδεικτική είναι η αναφορά του «Athletic». Το γνωστό μέσο έχει συμπεριλάβει τον Παναθηναϊκό σε μία ιδιαίτερη λίστα. Συγκεκριμένα, τον έχει κατατάξει στα δέκα μεγαλύτερα κλαμπ που δεν έχουν κατακτήσει το Champions League. Ο Παναθηναϊκός, άλλωστε, είναι η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει παίξει σε τελικό της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, με τον Άγιαξ το 1971 στο Γουέμπλεϊ.

Με αφορμή, λοιπόν, τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Ατλέτικο Μαδρίτης το περιοδικό «The Athletic» έδειξε πόσο υπολογίζουν στο εξωτερικό το τριφύλλι.

Στην ίδια λίστα με τον Παναθηναϊκό είναι οι Ατλέτικο Μαδρίτης, Άρσεναλ, Τότεναμ, Βαλένθια, Άντερλεχτ, Σεντ Ετιέν, Ντιναμό Κιέβου, Ρόμα, Ρεμς.



