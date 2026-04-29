ΠΑΟΚ: Με τέσσερις απόντες η σημερινή προπόνηση
Δουλειάς συνέχεια στον ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει την προετοιμασία του για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό την Κυριακή (03/05-19:00) στην Τούμπα για την 3η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague.
Γιακουμάκης, Ντεσπόντοφ, Λόβρεν και Καμάρα έμειναν ξανά εκτός προγράμματος κάνοντας θεραπεία και δεν υπολογίζονται για τον αγώνα με τους Πειραιώτες. Η σημερινή προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση, ακολούθησε rondo, παιχνίδι κατοχής και παιχνίδι με τέσσερις εστίες, υψηλής έντασης.
Την Πέμπτη (30.04) ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει την προετοιμασία του και θα προπονηθεί στις 11:00.
