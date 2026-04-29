Ο Έρικ Λαμέλα πέρασε για ακόμη μια φορά την πόρτα του χειρουργείου για να κάνει μια νέα επέμβαση στο ισχύο και να απαλλαγεί οριστικά από τους πόνους που τον ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια.

Ο Αργεντινός, ο οποίος μετά το πέρασμά του από την ΑΕΚ αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τη δράση το περασμένο καλοκαίρι, συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη για να αναρρώσει πλήρως.

Το πρόβλημα αυτό τον είχε οδηγήσει στη δύσκολη απόφαση να σταματήσει το ποδόσφαιρο στα 32 του χρόνια, ενώ σε παλαιότερη εξομολόγησή του είχε αποκαλύψει πως τα τελευταία πέντε χρόνια αγωνιζόταν μόνο με τη χρήση φαρμάκων. Μετά την απόσυρσή του και την αποχώρηση από την Ένωση, ο ίδιος ακολούθησε τον Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη.