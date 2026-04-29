Λαμέλα: Υπεβλήθη σε νέα επέμβαση στο ισχύο του
Ο Έρικ Λαμέλα πέρασε για ακόμη μια φορά την πόρτα του χειρουργείου για να κάνει μια νέα επέμβαση στο ισχύο και να απαλλαγεί οριστικά από τους πόνους που τον ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια.
Ο Αργεντινός, ο οποίος μετά το πέρασμά του από την ΑΕΚ αναγκάστηκε να αποσυρθεί από τη δράση το περασμένο καλοκαίρι, συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη για να αναρρώσει πλήρως.
Το πρόβλημα αυτό τον είχε οδηγήσει στη δύσκολη απόφαση να σταματήσει το ποδόσφαιρο στα 32 του χρόνια, ενώ σε παλαιότερη εξομολόγησή του είχε αποκαλύψει πως τα τελευταία πέντε χρόνια αγωνιζόταν μόνο με τη χρήση φαρμάκων. Μετά την απόσυρσή του και την αποχώρηση από την Ένωση, ο ίδιος ακολούθησε τον Ματίας Αλμέιδα στη Σεβίλλη.
Un poco dolorido pero con mi nueva cadera , esperemos que esta prótesis sea el comienzo de una vida sin dolor. 🤞— Erik Manuel Lamela (@ErikLamela) April 28, 2026
Un saludo para todos, gracias a los que escriben siempre ! 🙏 pic.twitter.com/iPtcA57WKe
