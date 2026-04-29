Το κλίμα που υπάρχει στον Ρέντη πριν από το ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός είναι πολύ συγκεκριμένο και κόουτς και παίκτες έχουν κάνει ήδη μία πρώτη κουβέντα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μερίμνησε ήδη να μιλήσει με τους παίκτες του Ολυμπιακού πριν από το προσεχές ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός. Ήδη διαμορφώνεται συγκεκριμένο κλίμα γύρω από το πώς περιμένουν και αντιμετωπίζουν το προσεχές ντέρμπι στην Τούμπα οι Ερυθρόλευκοι.

Πάνω σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν 2 σκέλη. Πρώτον όχι άλλα σοβαρά λάθη που οδηγούν σε γκολ αντιπάλων. Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα: το λάθος του Ορτέγα στην Τούμπα και άλλα φυσικά.

Και 2ον και σημαντικότερο. Στον Ολυμπιακό δεν αποπροσανατολίζονται από την κάκιστη εικόνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ αλλά και την ήττα του στον τελικό του Κυπέλλου με τον ΟΦΗ με επίσης προβληματικό πρόσωπο. Θεωρούν ότι θα βρουν απέναντί τους μία ομάδα που θα βγάλει δυνατή αντίδραση και ειδικά μέσα στην έδρα της και προετοιμάζονται για έναν πολύ δύσκολο αγώνα με βασική βέβαια στόχευση την κατάκτηση της νίκης.

Θυμίζουμε το πρόγραμμα των play Offs

1η αγωνιστική

Κυριακή 05/04/26

19:00: ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0

21:00: Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1

2η αγωνιστική

Κυριακή 19/04/26

18:00: ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0

21:00: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2

3η αγωνιστική

Κυριακή 03/05/26

19:00: ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:00: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

4η αγωνιστική

Κυριακή 10/05/26

19:30: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική

Τετάρτη 13/05/26

19:30: Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

19:30: ΠΑΟΚ - ΑΕΚ

6η αγωνιστική

Κυριακή 17/05/26

19:30: ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:30: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ