Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επικοινώνησε τις αποφάσεις του για την 11άδα του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό στην Λεωφόρο.

Ο κόουτς Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατέληξε σε προσέγγιση με δεκάρι πίσω από τον σέντερ φορ, δηλαδή τον Τσικίνιο. Βασικός χρίστηκε και ο Γκαρθία στην εξής διάταξη: ΤΖολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Ρέτσο και Κοστίνια, κέντρο με Γκαρθία, Έσε και Τσικίνιο, άκρα με Ροντινέϊ και Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί.

Όλα αυτά σημαίνουν ότι δεν ξεκινούν βασικοί ούτε ο Σιπιόνι, ούτε ο Γιαζίτζι και ούτε βέβαια οι Ποντένσε - Αντρέ Λουίζ ή ο Ταρέμι.

Στον πάγκο του ο Ολυμπιακός έχει τους εξής παίκτες: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Βέζο, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι και Ταρέμι.