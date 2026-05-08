Η ατυχία χτύπησε ξανά την... πόρτα του Γιουσούφ Γιαζίτσι, αφού ο μέσος του Ολυμπιακού υπέστη ρήξη χιαστού για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Άσχημα νέα για τον Ολυμπιακό και τον Γιουζούφ Γιαζίτσι, αφού ο Τούρκος μέσος αποχώρησε από την προπόνηση και ύστερα από εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε πως έχει υποστεί ρήξη χιαστού και μάλιστα ξανά στο ίδιο πόδι, όπως συνέβη στο περσινό ματς με τον Αστέρα AKTOR.

Αυτή είναι η τρίτη φορά συνολικά στην καριέρα του που παθαίνει έναν τέτοιο τραυματισμό, αφού είχε υποστεί αντίστοιχο και όταν αγωνιζόταν στη Λιλ και έχει μείνει εκτός από τον Δεκέμβριο του 2019 μέχρι και τον Απρίλιο του 2020.