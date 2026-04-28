Ο Ανάς Ζαρουρί ακολούθησε ξανά μεγάλο μέρος της προπόνησης και πλησιάζει στην επιστροφή του ενόψει και του ματς με την ΑΕΚ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με πρωινή προπόνηση την προετοιμασία του για τον αγώνα με την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική των Play Offs της Stoiximan Superleague, που θα γίνει την Κυριακή (03/05) στη Λεωφόρο στις 21:00.

Ο Ράφα Μπενίτεθ είδε τον Ανάς Ζαρουρί να κάνει και πάλι μεγάλο μέρος της προπόνησης και η επιστροφή του να είναι έτσι προ των πυλών ενόψει και του αγώνα με την «Ένωση». Ο Ισπανός τεχνικός δεν είχε στη διάθεσή του για το σημερινό πρόγραμμα τον Κάτρη, που έκανε ατομικό, αλλά και τους Γεντβάι, Ντέσερς και Σισοκό, που ακολούθησαν θεραπεία.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και τακτική, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο