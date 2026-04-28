Στο τέλος έφτασε η κρίσιμη συνάντηση μεταξύ του Ιβάν Σαββίδη και του Ραζβάν Λουτσέσκου με τους δύο άνδρες να τα λένε σε πολύ καλό κλίμα, σειρά θα πάρουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ.

Η συνάντηση του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη με τον προπονητή της ομάδας, Ραζβάν Λουτσέσκου, που έλαβε χώρα στο Porto Carras τελείωσε πριν από λίγη ώρα. Σ' αυτήν ήταν παρόντες και οι γιοί του ισχυρού άνδρα του «δικεφάλου του βορρά», Γιώργος και Νίκος.

Ο Ελληνορώσος επιχειρηματίας και οι γιοί του τα είπαν σε αρκετά καλό κλίμα με τον Ρουμάνο τεχνικό και τώρα αναμένεται να ακολουθήσει συνάντηση με τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Η ιδιοκτησία της ΠΑΕ βρίσκεται στη Χαλκιδική, βιώνοντας παράλληλα το βαρύ πένθος για την απώλεια του Παύλου Σαββίδη. Παρά τη δύσκολη συγκυρία, κρίθηκε απαραίτητο να γίνει σήμερα, Τρίτη 28/4, η προγραμματισμένη συζήτηση με τον τεχνικό του Δικεφάλου, ώστε να αναλυθούν όλα τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί μετά τις τελευταίες αγωνιστικές απώλειες σε Κύπελλο και Πρωτάθλημα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η συζήτηση διεξήχθη σε άριστο κλίμα, παρά την απογοήτευση που προκάλεσαν τα πρόσφατα αποτελέσματα. Οι δύο πλευρές ανέλυσαν διεξοδικά την κατάσταση στο εσωτερικό της ομάδας, με την οικογένεια Σαββίδη να ακούει τις σκέψεις του Ρουμάνου τεχνικού για τη διαχείριση της συνέχειας των Play off. Περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των αποφάσεων και το ακριβές στίγμα της επόμενης μέρας αναμένεται να γίνουν γνωστές εντός της ημέρας.

Ο κύκλος των επαφών της οικογένειας Σαββίδη στη Χαλκιδική δεν σταματά στη συνάντηση με τον Ράζβαν Λουτσέσκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ιβάν Σαββίδης και οι γιοί του, Γιώργος και Νίκος, ετοιμάζονται να ανοίξουν έναν νέο κύκλο συζητήσεων, αυτή τη φορά με τους ίδιους τους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Πρόθεση του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είναι να έρθει σε άμεση επαφή με τους πρωταγωνιστές του γηπέδου, προκειμένου να αναλυθούν τα αίτια της πρόσφατης κάμψης, αλλά κυρίως για να δοθεί το σύνθημα της αντεπίθεσης. Ο μεγαλομέτοχος επιθυμεί να τονώσει το ηθικό των παικτών, ζητώντας τους να βγάλουν τον εγωισμό και την απαιτούμενη αντίδραση στα τέσσερα παιχνίδια που απομένουν για την ολοκλήρωση των Play off.

Το μήνυμα της ιδιοκτησίας είναι σαφές. H ομάδα οφείλει να παρουσιάσει την καλύτερη δυνατή εικόνα μέχρι το φινάλε της περιόδου, αρχής γενομένης από το κρίσιμο ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Ο Ιβάν Σαββίδης θέλει να εξαντλήσει κάθε πιθανότητα για την ανάκαμψη του Δικεφάλου, δείχνοντας έμπρακτα ότι βρίσκεται στο πλευρό των παικτών για να τους θωρακίσει ψυχολογικά πριν την τελική ευθεία