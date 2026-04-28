Το Gazzetta σας συστήνει τον Ανδρέα Παπαμιμίκο, τον άνθρωπο που επέλεξε ο Ιβάν Σαββίδη για σύμβουλο σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

Στον ΠΑΟΚ κοιτούν την επόμενη μέρα μετά το χαμένο τρόπαιο του κυπέλλου από τον ΟΦΗ και τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει στο πρωτάθλημα από την πρώτη ΑΕΚ (-8).

Πέρα από τη συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, ο πρόεδρος του Δικεφάλου προχώρησε σε μία προσθήκη στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ, καθώς ο Ανδρέας Παπαμιμίκος ανέλαβε καθήκοντα συμβούλου σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

Ωστόσο, ποιος είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύτηκε ο Ιβάν Σαββίδης για αυτή τη θέση;

Ο Παπαμιμίκος γεννήθηκε στη Λάρισα τον Νοέμβριο του 1979 και είναι πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στο τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών από το 2002. Παρακολούθησε αρκετά σεμινάρια, έκανε μεταπτυχιακό και παράλληλα έκανε την πρακτική του στη δικηγορία.

Το 2010 εκλέχθηκε ως πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ (Οργάνωση Νέων της Νέας Δημοκρατίας) με συνολικά 23.655 ψήφους ενώ τρία χρόνια μετά, επί προεδρίας Αντώνη Σαμαρά στη ΝΔ, πήρε το πόστο του Γραμματέα Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος. Το 2016 παραιτήθηκε τόσο από το αξίωμα όσο και συνολικά από το κόμμα.

Την ίδια χρονιά παντρεύτηκε την ανιψιά του Ιβάν Σαββίδη, Σόνια Σαββίδη, με την οποία έχουν και ένα παιδί ενώ τον Απρίλιο του 2025 ανέλαβε μέλος του ΔΣ του OPEN TV ενώ κέρδισε την εμπιστοσύνη του προέδρου του ΠΑΟΚ ώστε να λάβει τον ρόλο του συμβούλου σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.