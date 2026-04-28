Ο Πανσερραϊκός γνωστοποίησε τον θάνατο της Μαγδαληνής Τζιντζίδου, που είχε βρεθεί στον λάκκο των λεόντων μέσω του Giant Heart της Novibet.

Την τελευταία της πνοή άφησε τη Δευτέρα 27 Απριλίου η φίλαθλος του Πανσερραϊκού, Μαγδαληνή Τζιντζίδου. Εκείνη έγινε γνωστή όταν μπόρεσε να βρεθεί στο γήπεδο των Σερραίων, τον λάκκο των λεόντων, μετά από πολύ καιρό και να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι της αγαπημένης της ομάδας μέσω της καθοριστικής συμβολής του προγράμματος Giant Heart της Novibet.

Εκείνη είχε παρευρεθεί στον αγώνα με τον ΟΦΗ στις αρχές του Σεπτεμβρίου, παίρνοντας ως δώρο και μία φανέλα με τις υπογραφές των ποδοσφαιριστών.

