Πανσερραϊκός: Απεβίωσε η Μαγδαληνή Τζιντζίδου
Την τελευταία της πνοή άφησε τη Δευτέρα 27 Απριλίου η φίλαθλος του Πανσερραϊκού, Μαγδαληνή Τζιντζίδου. Εκείνη έγινε γνωστή όταν μπόρεσε να βρεθεί στο γήπεδο των Σερραίων, τον λάκκο των λεόντων, μετά από πολύ καιρό και να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι της αγαπημένης της ομάδας μέσω της καθοριστικής συμβολής του προγράμματος Giant Heart της Novibet.
Εκείνη είχε παρευρεθεί στον αγώνα με τον ΟΦΗ στις αρχές του Σεπτεμβρίου, παίρνοντας ως δώρο και μία φανέλα με τις υπογραφές των ποδοσφαιριστών.
Η ανάρτηση του Πανσερραϊκού
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.