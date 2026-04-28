Εξελίξεις στον ΠΑΟΚ: Ρόλο συμβούλου του Σαββίδη ο Παπαμιμίκος και συνέντευξη Τύπου στην Τούμπα!
Η ήττα από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδος αλλά και το πρωτάθλημα που έχει σχεδόν χαθεί, ο ΠΑΟΚ κοιτά την επόμενη μέρα και αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις στο κλαμπ.
Ο Δικέφαλος, που έκλεισε έναν αιώνα ζωής χωρίς να το συνοδέψει με κάποιον τίτλο, προχώρησε στην πρόσληψη του Ανδρέα Παπαμιμίκου, ο οποίος θα αναλάβει ρόλο συμβούλου του Ιβάν Σαββίδη σε θέμα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.
Μάλιστα, στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στη συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στην Τούμπα στις 13:30 χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες ενώ έχετε ενημερωθεί ότι είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του Σαββίδη με τον Λουτσέσκου στο Porto Carras.
Αναλυτικά:
«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι κ. Παπαμιμίκος Ανδρέας αναλαμβάνει σύμβουλος του προέδρου κ. Ιβάν Σαββίδη σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.
Σήμερα στη 1:30μμ θα παραθέσει συνέντευξη τύπου στην αίθουσα τύπου της Τούμπας».
