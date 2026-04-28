Εξελίξεις στον ΠΑΟΚ: Ρόλο συμβούλου του Σαββίδη ο Παπαμιμίκος και συνέντευξη Τύπου στην Τούμπα!

Κινητικότητα υπάρχει στον ΠΑΟΚ μετά το χαμένο κύπελλο από τον ΟΦΗ καθώς πέρα από την προσθήκη του Ανδρέα Παπαμιμίκου ως σύμβουλο του Ιβάν Σαββίδη, θα υπάρξει συνέντευξη Τύπου στην Τούμπα.

Η ήττα από τον ΟΦΗ στο Κύπελλο Ελλάδος αλλά και το πρωτάθλημα που έχει σχεδόν χαθεί, ο ΠΑΟΚ κοιτά την επόμενη μέρα και αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις στο κλαμπ.

Ο Δικέφαλος, που έκλεισε έναν αιώνα ζωής χωρίς να το συνοδέψει με κάποιον τίτλο, προχώρησε στην πρόσληψη του Ανδρέα Παπαμιμίκου, ο οποίος θα αναλάβει ρόλο συμβούλου του Ιβάν Σαββίδη σε θέμα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά στη συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί στην Τούμπα στις 13:30 χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες ενώ έχετε ενημερωθεί ότι είναι προγραμματισμένη η συνάντηση του Σαββίδη με τον Λουτσέσκου στο Porto Carras.

Αναλυτικά:

«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι κ. Παπαμιμίκος Ανδρέας αναλαμβάνει σύμβουλος του προέδρου κ. Ιβάν Σαββίδη σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.

Σήμερα στη 1:30μμ θα παραθέσει συνέντευξη τύπου στην αίθουσα τύπου της Τούμπας».