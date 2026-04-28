Συνάντηση Σαββίδη – Λουτσέσκου στο Porto Carras για την επόμενη μέρα

Ραντεβού κορυφής την Τρίτη (28/4) στη Χαλκιδική, με τον Ιβάν Σαββίδη και τον Ραζβάν Λουτσέσκου να συζητούν για την εικόνα της ομάδας και τη συνέχεια της σεζόν.

Το πρωί της Τρίτης (28/4) είναι προγραμματισμένη συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με τον Ραζβάν Λουτσέσκου, σε μια στιγμή που ο ΠΑΟΚ καλείται να διαχειριστεί την «επόμενη μέρα» μετά την απώλεια (και) του Κυπέλλου.

Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ βρίσκεται στο ξενοδοχείο Porto Carras στη Χαλκιδική, μαζί με τους γιους του, Γιώργο και Νίκο, με την οικογένεια να πενθεί την απώλεια του αδερφού του προέδρου, Παύλου Σαββίδη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο προπονητής του ΠΑΟΚ έχει κληθεί να δώσει το «παρών» στο Porto Carras, προκειμένου να υπάρξει απευθείας επαφή με την ιδιοκτησία.

Στο τραπέζι θα τεθούν όλα όσα έχουν συμβεί τη φετινή σεζόν, από την πορεία στο πρωτάθλημα μέχρι την απώλεια του Κυπέλλου στον τελικό του Πανθεσσαλικού. Είναι ξεκάθαρο ότι οι δύο πλευρές έχουν πολλά να πουν. Και κυρίως, να αποφασίσουν πώς θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα.

Η συζήτηση αναμένεται να κινηθεί σε δύο άξονες. Ο πρώτος αφορά την αποτίμηση της χρονιάς και τη διαχείριση της κατάστασης ενόψει των τεσσάρων αγώνων που απομένουν στα Play Off. Ο δεύτερος έχει να κάνει με την επόμενη σεζόν, με δεδομένο ότι ο Ρουμάνος τεχνικός έχει συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο.