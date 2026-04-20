Φοβερή σύνδεση ομάδας και κόσμου της ΑΕΚ με τη Νέα Φιλαδέλφεια στα καλύτερά της σπρώχνοντας τους κιτρινόμαυρους προς τον τίτλο!

Ο Μάρκο Νίκολιτς είδε το πλάνο που είχε σχεδιάσει να εκτελείται με επιτυχία από τους ποδοσφαιριστές του στον αγωνιστικό χώρο της Allwyn Arena και η ΑΕΚ με το άνετο 3-0 επί του ΠΑΟΚ έκανε ακόμα ένα βήμα προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το σκορ τα λέει όλα και αντανακλά στον απόλυτο βαθμό την εικόνα των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, ωστόσο δεν θα ήταν τόσο εύκολο για την ΑΕΚ χωρίς τη δυναμική στήριξη του κόσμου της.

Ομάδα και κόσμος ήταν για ακόμη μια φορά «ένα». Το «Ένωση» της ΑΕΚ ήταν ξανά εκεί για να υπενθυμίσει ότι όταν οι κιτρινόμαυροι είναι ενωμένοι τότε τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει. Το «καμίνι» της Νέας Φιλαδέλφειας και ο φοβερός παλμός 32.000 οπαδών της ΑΕΚ παρέσυρε και αυτόν τον αντίπαλο, με την Ένωση να είναι ισοπεδωτική από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό.

Οι φωνές που ενώνονταν από τις εξέδρες της Νέας Φιλαδέλφειας δημιουργώντας για άλλη μια φορά μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα, τα χιλιάδες χαρτάκια που μετέτρεψαν σε αργεντίνικη έδρα το σπίτι της ΑΕΚ και ο ρυθμός από τα συνθήματα από την προθέρμανση μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο του ματς έδωσαν ενέργεια στους παίκτες του Νίκολιτς για να φτάσουν σε μια εμφατική επικράτηση.

Ο Νίκολιτς μετά το τέλος του ματς επιβεβαίωσε όλα τα παραπάνω και στάθηκε σε αυτή τη μοναδική σύνδεση μεταξύ της ομάδας και του κόσμου της. «Είναι ομάδα πολεμιστών από την αρχή της σεζόν. Είχαμε σκαμπανεβάσματα αλλά δείξαμε αυτή τη συμπεριφορά λόγω της ποιότητας. Επίσης είναι θέμα ατμόσφαιρας. Υπάρχει τρομερή χημεία μεταξύ οπαδών και ομάδας», υπογράμμισε ο Σέρβος κόουτς, ο οποίος πάντα μετά από κάθε παιχνίδι κάνει ιδιαίτερη αναφορά στη στήριξη των οπαδών της ΑΕΚ καθώς γνωρίζει πόσο πολύτιμη είναι.

Όλα βέβαια είχαν φανεί από την ανοικτή προπόνηση του Σαββάτου παραμονές του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, όταν έξι με επτά χιλιάδες Ενωσίτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Original 21 και δημιούργησαν έναν κιτρινόμαυρο... πανικό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Όπως είχαν κάνει και πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Όπως θα κάνουν πιθανότατα και πριν από τα επόμενα ντέρμπι που θα ακολουθήσουν, πάντα δίπλα στην ΑΕΚ δίνοντας της πνοή για τον τίτλο του πρωταθλήματος...