Ο Ραζβάν Λουτσέσκου άνοιξε για πρώτη φορά την καρδιά του μετά την απώλεια του πατέρα του, Μιρτσέα, μιλώντας στο ρουμάνικο μέσο Fanatik.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, μιλώντας από το σπίτι του στη Θεσσαλονίκη εμφανίστηκε ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένος και αποκάλυψε ότι αυτήν την εποχή καλείται να διαχειριστεί ένα διπλό πλήγμα.

Πέρα από το πένθος για τον θάνατο ενός αγαπημένου του προσώπου, ο Ρουμάνος κόουτς αναφέρθηκε και στην απογοήτευση που βιώνει μετά την ήττα στον τελικό του κυπέλλου από τον ΟΦΗ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Λουτσέσκου

Για την ψυχολογία του αυτές τις ημέρες

«Αυτή τη στιγμή είμαι συντετριμμένος, δεν ντρέπομαι να το πω, έλεγα πάντα την αλήθεια, την πραγματικότητα. Δεν προσπάθησα να προσβάλω κανέναν, προσπάθησα να πω πώς βιώνω μια συγκεκριμένη στιγμή. Τώρα, ναι, είμαι συντετριμμένος, σίγουρα, αύριο, μεθαύριο, πρέπει να είμαι διαφορετικός. Κάθε επόμενο παιχνίδι που έρχεται με βοηθάει. Στο τέλος, όταν έρχεται ο επόμενος αγώνας, όποιος έχει φιλοδοξία και νοοτροπία μαχητή, οφείλει να αντιδράσει»

Για το τι πήγε λάθος στον τελικό κυπέλλου

«Έχω παίξει σε πολλούς τελικούς, έχω κερδίσει πολλούς, έχω χάσει πολλούς, έχω μια εμπειρία· κάθε αγώνας, κάθε τελικός, σου φέρνει συγκεκριμένα συναισθήματα. Ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή, που ήρθε επίσης μετά από μια περίοδο δοκιμασίας, ενάμιση-δύο μηνών. Ξεκινώντας από όσα συνέβησαν από τα τέλη Ιανουαρίου με τους οπαδούς.

Δεν είναι ο κύριος λόγος (εννοώντας τα δράματα που βίωσε). Είναι ξεκάθαρο ότι είχε αρνητικό αντίκτυπο σε εμάς, στην ατμόσφαιρα. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε αυτή την πτυχή, η οποία από έξω φαίνεται εντάξει και αναρωτιέστε γιατί να επηρεαστεί η ομάδα; Έτσι είναι η ζωή εδώ, σαν μια πολύ μεγάλη οικογένεια, δημιουργείται μια ατμόσφαιρα. Επιπλέον, είχαμε πολλούς τραυματισμούς, πολλά προβλήματα με την ομάδα· παίζαμε με ενθουσιασμό, με πολλή αυτοπεποίθηση, είχαμε εμφυτεύσει μέσα μας την πίστη ότι θα κερδίζαμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Όταν προκύπτουν πολλοί τραυματισμοί, η σύνδεση, η ασφάλεια, η ηρεμία και η εμπιστοσύνη χάνονται, και καταλήγεις να παίζεις με πολύ μεγάλες αμφιβολίες. Από τη στιγμή που κάποιοι χάθηκαν, άλλοι έπρεπε να μπουν και να γίνουν πρωταγωνιστές. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχουν δεν ταίριαζαν με εκείνα των άλλων. Ήρθαν 4 παίκτες τον χειμώνα, έπρεπε να προσαρμοστούν, να γνωριστούν μεταξύ τους, αλλά δεν υπήρχε χρόνος. Φτάσαμε σε αυτόν τον τελικό στη χειρότερη δυνατή περίοδο.

Είναι πολύ σκληρό, πολλοί έκλαψαν, όχι μόνο αυτός. Όχι εξαιτίας αυτού. Τον ξέρω, γνωριζόμαστε πολύ καλά, είχαμε και οι δύο παρόμοιο σκεπτικό. Απλά ήθελα να κερδίσω γιατί ήταν ένα τρόπαιο, πολύς κόσμος το ήθελε αυτό, είχαν εναποθέσει την ελπίδα τους σε αυτή τη χαρά. Το ήθελα πάρα πολύ γιατί ήρθε μετά από δύο δύσκολους μήνες και χρειαζόμουν να μπορώ να ξυπνήσω την επόμενη μέρα ικανοποιημένος, γεμάτος»

Για το μέλλον του στον ΠΑΟΚ και την παραμονή του στην Ελλάδα

«Προς το παρόν είμαι στον ΠΑΟΚ, δουλεύω εδώ, είναι το σπίτι μου, εδώ έχω βιώσει τεράστιες χαρές, έχω πετύχει σπουδαία πράγματα. Πρώτα απ' όλα οι νίκες απέναντι στους Αθηναίους. Με αποκαλούν, αλλά δεν είμαι ο στρατηγός. Μάλλον έχω έναν τρόπο να διαχειρίζομαι τα πράγματα, να πείθω, να δημιουργώ μια ατμόσφαιρα ενότητας και ενθουσιασμού».