Ρουμάνικα ΜΜΕ: «Ο Λουτσέσκου ίσως να μη συνεχίσει στον ΠΑΟΚ»

Ρουμάνικο δημοσίευμα αναφέρει ότι η θητεία του Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ πλησιάζει στο τέλος της, με τη Στεάουα Βουκουρεστίου να είναι έτοιμη να κάνει κίνηση για τον 57χρονο τεχνικό.

Ο γενικός διευθυντής της Στεάουα Βουκουρεστίου, Μιχάι Στόικα, μίλησε στη Fanatik κι ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ο Ραζβάν Λουτσέσκου ενδέχεται να αποχωρήσει απο τον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, παρά το γεγονός ότι ο Ρουμάνος τεχνικός είναι πολύ δημοφιλής στη Θεσσαλονίκη, η πιθανότητα να κλείσει φέτος τον κύκλο του στον Δικέφαλο του Βορρά είναι μεγάλη.

Ο Στόικα εξέφρασε την προσωπική του επιθυμία να συνεργαστεί μαζί του στη Ρουμανία, σημειώνοντας μάλιστα πως ο Λουτσέσκου μπορεί να αντέξει την πίεση και να συνεννοηθεί ακόμα και με τον... ιδιόρρυθμο Τζίτζι Μπεκάλι, ιδιοκτήτη της ομάδας.

Ωστόσο, το δημοσίευμα στέκεται ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, σε περίπτωση αποχώρησής του από τον Δικέφαλο, ο Ρουμάνος προπονητής δεν θα μείνει για πολύ ελεύθερος. Εκτιμάται υπάρχει μεγάλη λίστα αναμονής από ομάδες του εξωτερικού που θα του προσφέρουν υψηλότατες απολαβές, γεγονός που καθιστά το μέλλον του μακριά από τον ΠΑΟΚ ένα πολύ πιθανό σενάριο, παρά την επιτυχημένη παρουσία του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.