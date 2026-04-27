Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να υποδεχθεί την ΑΕΚ στο «Απόστολος Νικολαΐδης» στην 3η αγωνιστική των playoffs της Super League. Κατόπιν ενημέρωσης της «πράσινης» ΠΑΕ, τα εισιτήρια για το ματς της Κυριακής (5/3) απέναντι στην Ένωση θα κυκλοφορήσουν σήμερα στις 14:00.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού και οι τιμές των εισιτηρίων

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ομάδας μας ότι τα εισιτήρια της εντός έδρας αναμέτρησης με αντίπαλο την ΑΕΚ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των play offs του πρωταθλήματος Super League (3/5, 21:00), κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 27/4 στις 14.00.

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με την ΑΕΚ έχουν ως εξής:

Θύρα Τιμή

6/7 30 €

1B/5C/8B/12B 50 €

1A/12A/8A/5B 55 €

5A/9/11 85 €

2 105 €

10 135 €

VIP 305 €

* Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥΣ

NON GREEK RESIDENS GOV.GR WALLET AUTHENTICATION

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr Wallet από τη στιγμή της αγοράς και μετά. Για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που μπορεί να προκύψει σχετικά με την προσθήκη στο Gov.gr Wallet, ή αν υπάρχουν δυσλειτουργίες ή άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο https://support.gov.gr/guide/.

Τα εισιτήρια για τους αγώνες του Παναθηναϊκού διατίθενται αποκλειστικά μέσω των επίσημων καναλιών του Παναθηναϊκού και της Ticketmaster. Η αγορά από μη εξουσιοδοτημένους πωλητές ενέχει κινδύνους εξαπάτησης με πλαστά εισιτήρια.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία στείλτε mail στο [email protected].»