ΑΕΛ Novibet: Αποδοκιμασίες μετά την ήττα από τον Πανσερραϊκό
Η ΑΕΛ Novibet «βυθίζεται» προς τη Super League 2. Οι Λαρισαίοι ηττήθηκαν στην έδρα τους από τον Πανσερραϊκό με 1-0 και βρίσκονται πλέον ουραγοί με 24 βαθμούς, στο -3 από τους Σερραίους.
Μετά τον αγώνα οι φίλοι των Βυσσινί που ήταν στην ΑΕΛ Novibet FC Arena αποδοκίμασαν έντονα την ομάδα τους, τόσο αποτέλεσμα όσο και για την εικόνα της ομάδας, η οποία δεν έδειξε βελτίωση παρά την αντικατάσταση του Φέστα από τον Παντελίδη.
Θυμίζουμε πως την επόμενη αγωνιστική η ΑΕΛ Novibet θα φιλοξενηθεί από τα Λιοντάρια στις Σέρρες σε ματς... εξάποντο.
