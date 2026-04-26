Ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει την ευκαιρία να διατηρήσει σε ρυθμό τους παίκτες της ΑΕΚ στο προπονητικό φιλικό της Δευτέρας με την Krasava ΕΝΥ Ύψωνα κεκλεισμένων των θυρών.

Όπως το συνηθίζει πάντα στις διακοπές των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ο Μάρκο Νίκολιτς θα έχει και αυτή τη φορά τη δυνατότητα να διατηρήσει σε ρυθμό τους παίκτες της ΑΕΚ ενόψει της κρίσιμης τελικής ευθείας για τη μάχη του τίτλου.

Όπως ανακοίνωσε η Krasava ΕΝΥ Ύψωνα, η ΑΕΚ έκλεισε προπονητικό φιλικό με την κυπριακή ομάδα τη Δευτέρα (27/4) στις 12:00 στην Allwyn Arena, το οποίο θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η Ένωση έχει επιστρέψει από την Παρασκευή στις προπονήσεις στα Σπάτα με τον Νίκολιτς να επαναλαμβάνει στους παίκτες του ότι παρά τη διαφορά στην κορυφή τίποτα δεν έχει τελειώσει, με την προσοχή να είναι στραμμένη αποκλειστικά στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο την επόμενη Κυριακή (3/5).

Η Krasava ΕΝΥ Ύψωνα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της ειδικής βαθμολογίας για τα play out της παραμονής στο κυπριακό πρωτάθλημα, επτά βαθμούς πάνω από τη γραμμή του υποβιβασμού.

Η ανακοίνωση του κυπριακού κλαμπ:

«Η FREEDOM24 KRASAVA ENY Ύψωνα ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι την Κυριακή 26 Απριλίου θα ταξιδέψει στην Αθήνα, όπου θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση την ΑΕΚ Αθηνών.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο υπερσύγχρονο γήπεδο ALLWYN Arena – «Αγιά Σοφιά» την Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι κεκλεισμένων των θυρών, προσφέροντας στην ομάδα μας πολύτιμες αγωνιστικές εμπειρίες και την ευκαιρία να δοκιμαστεί απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Αναμφίβολα πρόκειται για μία ιστορική στιγμή για το σωματείο μας όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της θα αντιμετωπίσει ομάδα τέτοιου βεληνεκούς».