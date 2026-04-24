Ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ είχε δώσει τέσσερις μέρες ρεπό στους παίκτες της ΑΕΚ, οι οποίοι το πρωί της Παρασκευής επέστρεψαν στις προπονήσεις στα Σπάτα. Οι κιτρινόμαυροι μπαίνουν έτσι ξανά στους ρυθμούς της μάχης του τίτλου καθώς στο βάθος βλέπουν τη Λεωφόρο και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την επόμενη Κυριακή (3/5), με τον Νίκολιτς να θέλει όλη η προσοχή των ποδοσφαιριστών του να είναι στραμμένη εκεί.

Ο Σέρβος τεχνικός αμέσως μετά τη νίκη επί του ΠΑΟΚ και παρά τη διαφορά στην κορυφή είχε ξεκαθαρίσει στις δηλώσεις του ότι «τίποτα δεν έχει τελειώσει» και αυτό είναι το κλίμα που επικρατεί στον κιτρινόμαυρο οργανισμό προκειμένου άπαντες να συνεχίσουν με σοβαρότητα και συγκέντρωση για τα σημαντικά τέσσερα τελευταία ματς που θα κρίνουν το πρωτάθλημα.

Μένει να φανεί και η κατάσταση των Μάνταλου και Γιόβιτς, αλλά και του Πένραϊς που είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή στο ματς με τον ΠΑΟΚ, αν και ο Νίκολιτς είχε εμφανιστεί καθησυχαστικός και για τους τρεις μετά το τελευταίο παιχνίδι.

«Ο Πέτρος πιστεύω θα είναι έτοιμος για την επόμενη αναμέτρηση. Ο Λούκα έπεσε στην προπόνηση και χτύπησε στο γόνατο. Ήταν στον πάγκο. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Αν έπρεπε να παίξει θα έπαιζε. Όσο για τον Πένραϊς χτυπάει δεύτερη φορά στο χέρι, αλλά είναι Σκωτσέζος και αντέχει στον πόνο», είχε αναφέρει ο Νίκολιτς.