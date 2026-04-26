Όσοι φίλοι του ΟΦΗ δεν βρέθηκαν στο Πανθεσσαλικό για να δουν τον τελικό, μετέτρεψαν σε... Γεντί Κουλέ τα καφέ της πόλης και ξέσπασαν μετά το φινάλε!

Τα καφέ και τα μαγαζιά εστίασης του Ηρακλείου ήταν γεμάτα από φίλους του ΟΦΗ που παρακολουθούσαν το μεγάλο τελικό. Η αγωνία όσο πλησίαζε η λήξη έσπαγε καρδιές. Τα όσα ακολούθησαν μετά το τελευταίο σφύριγμα του Ευαγγέλου πέρασαν στην ιστορία. Εκατοντάδες οπαδοί των Κρητικών ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, φώναζαν συνθήματα για την ομάδα τους, ενώ καταναλώθηκαν και... δεκάδες ρακές! Αλλωστε ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία.